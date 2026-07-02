2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，瑞士將於溫哥華BC Place球場對陣非洲強權阿爾及利亞。這是一場充滿看點的對決，尤其是阿爾及利亞現任總教練弗拉基米爾·佩特科維奇（Vladimir Petković），過去曾執教瑞士國家隊長達7年，此番交手堪稱「知己知彼」的恩怨對決。《NOWNEWS》以下為讀者整理瑞士VS阿爾及利亞32強淘汰賽戰力分析、預測先發名單及轉播資訊等「完整懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍世界盃32強賽對戰圖表
📍2026世界盃7/3瑞士VS阿爾及利亞基本資訊
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊在小組賽表現如何？
📍瑞士VS阿爾及利亞戰力焦點分析
📍瑞士VS阿爾及利亞預計先發名單與傷兵名單
📍瑞士VS阿爾及利亞之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃瑞士國家隊球員名單
📍2026世界盃阿爾及利亞國家隊球員名單
📍2026世界盃7/3淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
世界盃32強賽對戰圖表
2026世界盃7/3瑞士VS阿爾及利亞基本資訊
對戰組合：瑞士 vs 阿爾及利亞（2026世界盃32強淘汰賽）
比賽時間：台灣時間2026年7月3日 上午11點（當地時間6月30日 晚間9點）
比賽地點：溫哥華 英屬哥倫比亞體育館
兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
瑞士與阿爾及利亞在國際A級賽事中交手紀錄非常少。即將於7月3日舉行的世界盃32強淘汰賽，將是兩隊歷史上第一次在正式國際大賽（Competitive Match）中交鋒。雙方過去僅有的2次歷史對戰紀錄，均為1980年代友誼賽，雙方當時各取1勝。
瑞士、阿爾及利亞世界盃小組賽表現如何？
🚩瑞士（B組第一名：2勝1和0敗，積分7分）
瑞士在分組賽的發揮相當強勢且沉穩，3場比賽總共轟入7球、僅失3球，展現出極佳的攻守平衡。
第一輪：瑞士 1：1 卡達
首戰面對卡達，瑞士大意失水準遭到逼和，未能取得開門紅。
第二輪：瑞士 4：1 波士尼亞與赫塞哥維納
調整狀態後的瑞士火力全開，以 4-1 大勝對手，奠定出線基礎。
第三輪：瑞士 2：1 加拿大
面對擁有主場優勢的加拿大，瑞士靠著魯本·巴爾加斯（Rubén Vargas）與年輕小將約翰·曼贊比（Johan Manzambi）在下半場相繼建功，最終以 2-1 擊退地主，強勢鎖定小組第一。
🚩阿爾及利亞（J組第三名：1勝1和1敗，積分4分）
阿爾及利亞的晉級過程則充滿戲劇性與韌性，最終以「最佳小組第三名」的身份涉險過關。
第一輪：阿根廷 3：0 阿爾及利亞
首戰遭遇奪冠熱門阿根廷，阿爾及利亞防線崩潰，以 0-3 吞下慘敗，淨球數大失血。
第二輪：阿爾及利亞 2：1 約旦
關鍵的第二戰，阿爾及利亞頂住壓力，2-1 險勝約旦，成功拿到續命的 3 分。
第三輪：阿爾及利亞 3：3 奧地利
這是一場載入本屆世界盃史冊的瘋狂對決。雙方展開進攻大戰，老將利雅德·馬赫雷斯（Riyad Mahrez）挺身而出上演梅開二度（包含第 90 分鐘的關鍵進球）。儘管奧地利在傷停補時第 5 分鐘神奇扳平，但這場 3-3 的平局與寶貴的 1 分，仍成功幫助阿爾及利亞鎖定淘汰賽席位。
瑞士VS阿爾及利亞戰力焦點分析
瑞士：運轉精密的「歐洲軍刀」
瑞士隊在總教練穆拉特·雅金（Murat Yakin）的率領下，展現出極高的戰術紀律與大賽穩定度。他們在分組賽以不敗戰績（2勝1和）奪得B組第一，近17場國際賽僅嘗1敗。
雙樞紐核心（Double Pivot）：
瑞士的戰術核心在於格蘭尼特·扎卡（Granit Xhaka）與雷莫·弗羅伊勒（Remo Freuler）組成的雙中場。扎卡負責掌控比賽節奏與後場組織，弗羅伊勒則負責攔截與大範圍覆蓋。這個中場雙保險是瑞士維持攻守平衡的生命線。
新星奇兵爆發：
20歲的弗賴堡年輕前鋒約翰·曼贊比（Johan Manzambi）是瑞士本屆最大亮點。他在分組賽後半段替補上陣後大放異彩，繳出3進球1助攻的瘋狂數據，搭配塞維利亞邊鋒魯本·巴爾加斯（Rubén Vargas）的突破能力，徹底激活了瑞士原本較為沉悶的鋒線。
防線穩定性：
由曼努埃爾·阿坎吉（Manuel Akanji）領銜的後防線極其穩固，過去14場各項賽事中，瑞士僅有1場比賽失球超過1球。阿坎吉的精準斷搶（分組賽每場平均多次成功鏟斷）將是阻擋阿爾及利亞反擊的關鍵。
阿爾及利亞：神鬼莫測的「沙漠之狐」
阿爾及利亞雖然在分組賽（1勝1和1敗）走得跌跌撞撞，甚至在防線上面臨巨大考驗，但他們的進攻上限極高，是一支爆發力驚人的神祕之師。
主帥的「十字路口」優勢：
總教練佩特科維奇是這場比賽阿爾及利亞的最大底牌。目前瑞士陣中多達7名核心主力（包括扎卡、阿坎吉等）都是他過去一手帶大的子弟兵。他對瑞士這套核心班底的心理素質、踢球習慣和戰術死穴瞭如指掌。
邊路與前場的創造力：
老將利雅德·馬赫雷斯（Riyad Mahrez）在小組賽末輪梅開二度，證明自己依舊具備一腳定乾坤的球星價值。搭配阿明·古伊里（Amine Gouiri）與法里斯·沙伊比（Farès Chaïbi）的速度，阿爾及利亞在前場過渡與邊路內切時極具威脅。
防線的致命隱憂：
阿爾及利亞是所有晉級32強隊伍中失球數最多（3場失7球）的球隊之一，且三場分組賽均未能保持零失球（Clean Sheet）。後防線在面對高強度壓迫時容易出現慌亂與脫節，這在容錯率極低的淘汰賽中將是致命傷。
瑞士VS阿爾及利亞預計先發名單與傷兵名單
瑞士傷兵名單：
席爾瓦內·維德默（Silvan Widmer）｜邊後衛：由於臀部不適缺席了之前的球隊訓練。雖然教練團尚未將他完全排除在名單外，但極有可能不會冒險讓他先發，其位置預計會由年輕小將盧卡·雅克（Luca Jaquez）頂替。
米羅·穆海姆（Miro Muheim）｜邊後衛：同樣帶有輕微傷勢，目前狀態為「存疑（Questionable）」，上場機會需視最後體檢而定。
阿爾及利亞傷兵名單：
穆罕默德·阿穆拉（Mohamed El Amine Amoura）｜前鋒：阿爾及利亞的進攻核心之一，在分組賽末輪拼搶激烈，賽後遭遇了未公開的傷勢。目前他正與時間賽跑爭取復出，但普遍預測即便進入大名單，也可能先在替補席待命，這對阿爾及利亞的鋒線爆發力是不小的打擊。
📋 預計先發名單 (Predicted Lineups)
瑞士（預計陣型：4-2-3-1 或 3-4-2-1）
瑞士隊主帥雅金預計將延續小組賽勝出的骨幹陣容，並讓本屆世界盃爆紅的20歲新星曼贊比出任進攻核心。
守門員：格雷戈·科貝爾（Gregor Kobel）
後衛：里卡多·羅德里格斯（Ricardo Rodríguez）、尼科·埃爾維迪（Nico Elvedi）、曼努埃爾·阿坎吉（Manuel Akanji）、盧卡·雅克（Luca Jaquez，若維德默無法及時復出）
防守中場：雷莫·弗羅伊勒（Remo Freuler）、格蘭尼特·扎卡（Granit Xhaka）
進攻中場：魯本·巴爾加斯（Rubén Vargas）、約翰·曼贊比（Johan Manzambi）、吉布里爾·索烏（Djibril Sow）
前鋒：布雷爾·恩博洛（Breel Embolo）
阿爾及利亞（預計陣型：4-2-3-1）
因應阿穆拉的傷勢存疑，總教練佩特科維奇預計在前場排出技術流組合，由馬赫雷斯領銜，並調派防中鞏固脆弱的防線。
守門員：盧卡·席丹（Luca Zidane）或 奧薩馬·班博特（Oussama Benbout）
後衛：拉揚·艾特-努里（Rayan Aït-Nouri）、拉米·本塞拜尼（Ramy Bensebaini）、艾薩·曼迪（Aïssa Mandi）、拉菲克·貝爾加利（Rafik Belghali）
防守中場：法里斯·沙伊比（Farès Chaïbi）、納比爾·本塔萊布（Nabil Bentaleb）
進攻中場：胡塞姆·奧亞爾（Houssem Aouar）、易布拉欣·馬扎（Ibrahim Maza）、利雅德·馬赫雷斯（Riyad Mahrez）
前鋒：阿明·古伊里（Amine Gouiri）
瑞士VS阿爾及利亞之戰亮點與結果預測
各大國際主流足球媒體與數據分析網站（如 Sports Mole、RotoWire、Squawka）普遍認為瑞士的團隊組織更具優勢，但阿爾及利亞的反擊爆發力不容小覷，瑞士晉級 16 強的看好度約為 52% - 55%。瑞士在常規時間直接取勝或通過加時晉級的呼聲最高，但前提是必須成功凍結馬赫雷斯的進攻發動。
2026世界盃瑞士國家隊球員名單
🧤守門員（Goalkeepers）
格雷戈·科貝爾 (Gregor Kobel) — 多特盟德
達文·姆沃戈 (Yvon Mvogo) — 洛里安
馬文·凱勒 (Marvin Keller) — 青年人
🛡️後衛（Defenders）
曼努埃爾·阿坎吉 (Manuel Akanji) — 國際米蘭
尼科·埃爾維迪 (Nico Elvedi) — 門興格拉德巴赫
里卡多·羅德里格斯 (Ricardo Rodríguez) — 皇家貝提斯
席爾瓦內·維德默 (Silvan Widmer) — 美因茲
米羅·穆海姆 (Miro Muheim) — 漢堡
奧雷勒·阿曼達 (Aurèle Amenda) — 法蘭克福
埃雷·庫馬特 (Eray Cömert) — 瓦倫西亞
盧卡·雅克 (Luca Jaquez) — 斯圖加特
⚙️中場（Midfielders）
格蘭尼特·扎卡 (Granit Xhaka) — 隊長，新特蘭
雷莫·弗羅伊勒 (Remo Freuler) — 波隆那
丹尼斯·扎卡里亞 (Denis Zakaria) — 摩納哥
阿爾東·加沙里 (Ardon Jashari) — AC米蘭
吉布里爾·索烏 (Djibril Sow) — 塞維利亞
米歇爾·埃貝徹爾 (Michel Aebischer) — 比薩
法比安·里德 (Fabian Rieder) — 奧格斯堡
克里斯蒂安·法斯納赫特 (Christian Fassnacht) — 青年人
約翰·曼贊比 (Johan Manzambi) — 弗賴堡
🏹前鋒（Forwards）
布雷爾·恩博洛 (Breel Embolo) — 雷恩
魯本·巴爾加斯 (Rubén Vargas) — 塞維利亞
丹·恩多耶 (Dan Ndoye) — 諾丁漢森林
諾亞·奧卡福 (Noah Okafor) — 利茲聯
澤基·阿姆杜尼 (Zeki Amdouni) — 伯恩利
塞德里克·伊滕 (Cedric Itten) — 杜塞道夫
2026世界盃阿爾及利亞國家隊球員名單
🧤守門員（Goalkeepers）
梅爾文·馬斯蒂爾（Melvin Mastil / 洛桑體育）
奧薩馬·本博特（Oussama Benbot / 阿爾及爾美國人）
盧卡·齊達內（Luca Zidane / 格拉納達）
🛡️後衛（Defenders）
艾薩·曼迪（Aïssa Mandi / 里爾）
阿什拉夫·阿巴達（Achraf Abada / 阿爾及爾美國人）
穆罕默德·阿明·圖蓋（Mohamed Amine Tougaï / 突尼斯希望）
齊內丁·貝萊德（Zineddine Belaïd / 卡比利）
賈文·哈賈姆（Jaouen Hadjam / 伯恩年輕人）
雷揚·艾特-努里（Rayan Aït-Nouri / 曼徹斯特城）
拉菲克·貝爾加利（Rafik Belghali / 維羅納）
拉米·本塞拜尼（Ramy Bensebaini / 多特蒙德）
薩米爾·謝爾吉（Samir Chergui / 巴黎FC）
⚙️中場（Midfielders）
拉米茲·澤魯基（Ramiz Zerrouki / 飛燕諾）
霍塞姆·奧亞爾（Houssem Aouar / 吉達聯合）
法里斯·沙伊比（Farès Chaïbi / 法蘭克福）
希沙姆·布達烏伊（Hicham Boudaoui / 尼斯）
納比爾·本塔萊布（Nabil Bentaleb / 里爾）
易卜拉欣·馬扎（Ibrahim Maza / 勒沃庫森）
亞辛·蒂特拉維（Yacine Titraoui / 沙勒羅瓦）
🏹前鋒（Forwards）
利雅德·馬赫雷斯（Riyad Mahrez，隊長 / 吉達國民）
阿明·古伊里（Amine Gouiri / 馬賽）
阿尼斯·哈吉·穆薩（Anis Hadj Moussa / 飛燕諾）
納迪爾·本布阿里（Nadhir Benbouali / 傑爾ETO）
穆罕默德·阿穆拉（Mohamed Amoura / 沃爾夫斯堡）
阿迪爾·布爾比納（Adil Boulbina / 杜海勒）
法里斯·赫傑米斯（Farès Ghedjemis / 弗羅西諾內）
2026世界盃7/3淘汰賽賽程表
2026世界盃32強完整賽程
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍世界盃32強賽對戰圖表
📍2026世界盃7/3瑞士VS阿爾及利亞基本資訊
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊在小組賽表現如何？
📍瑞士VS阿爾及利亞戰力焦點分析
📍瑞士VS阿爾及利亞預計先發名單與傷兵名單
📍瑞士VS阿爾及利亞之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃瑞士國家隊球員名單
📍2026世界盃阿爾及利亞國家隊球員名單
📍2026世界盃7/3淘汰賽賽程表
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世界盃32強賽對戰圖表
對戰組合：瑞士 vs 阿爾及利亞（2026世界盃32強淘汰賽）
比賽時間：台灣時間2026年7月3日 上午11點（當地時間6月30日 晚間9點）
比賽地點：溫哥華 英屬哥倫比亞體育館
兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
瑞士與阿爾及利亞在國際A級賽事中交手紀錄非常少。即將於7月3日舉行的世界盃32強淘汰賽，將是兩隊歷史上第一次在正式國際大賽（Competitive Match）中交鋒。雙方過去僅有的2次歷史對戰紀錄，均為1980年代友誼賽，雙方當時各取1勝。
瑞士、阿爾及利亞世界盃小組賽表現如何？
🚩瑞士（B組第一名：2勝1和0敗，積分7分）
瑞士在分組賽的發揮相當強勢且沉穩，3場比賽總共轟入7球、僅失3球，展現出極佳的攻守平衡。
第一輪：瑞士 1：1 卡達
首戰面對卡達，瑞士大意失水準遭到逼和，未能取得開門紅。
第二輪：瑞士 4：1 波士尼亞與赫塞哥維納
調整狀態後的瑞士火力全開，以 4-1 大勝對手，奠定出線基礎。
第三輪：瑞士 2：1 加拿大
面對擁有主場優勢的加拿大，瑞士靠著魯本·巴爾加斯（Rubén Vargas）與年輕小將約翰·曼贊比（Johan Manzambi）在下半場相繼建功，最終以 2-1 擊退地主，強勢鎖定小組第一。
🚩阿爾及利亞（J組第三名：1勝1和1敗，積分4分）
阿爾及利亞的晉級過程則充滿戲劇性與韌性，最終以「最佳小組第三名」的身份涉險過關。
第一輪：阿根廷 3：0 阿爾及利亞
首戰遭遇奪冠熱門阿根廷，阿爾及利亞防線崩潰，以 0-3 吞下慘敗，淨球數大失血。
第二輪：阿爾及利亞 2：1 約旦
關鍵的第二戰，阿爾及利亞頂住壓力，2-1 險勝約旦，成功拿到續命的 3 分。
第三輪：阿爾及利亞 3：3 奧地利
這是一場載入本屆世界盃史冊的瘋狂對決。雙方展開進攻大戰，老將利雅德·馬赫雷斯（Riyad Mahrez）挺身而出上演梅開二度（包含第 90 分鐘的關鍵進球）。儘管奧地利在傷停補時第 5 分鐘神奇扳平，但這場 3-3 的平局與寶貴的 1 分，仍成功幫助阿爾及利亞鎖定淘汰賽席位。
瑞士VS阿爾及利亞戰力焦點分析
瑞士：運轉精密的「歐洲軍刀」
瑞士隊在總教練穆拉特·雅金（Murat Yakin）的率領下，展現出極高的戰術紀律與大賽穩定度。他們在分組賽以不敗戰績（2勝1和）奪得B組第一，近17場國際賽僅嘗1敗。
雙樞紐核心（Double Pivot）：
瑞士的戰術核心在於格蘭尼特·扎卡（Granit Xhaka）與雷莫·弗羅伊勒（Remo Freuler）組成的雙中場。扎卡負責掌控比賽節奏與後場組織，弗羅伊勒則負責攔截與大範圍覆蓋。這個中場雙保險是瑞士維持攻守平衡的生命線。
20歲的弗賴堡年輕前鋒約翰·曼贊比（Johan Manzambi）是瑞士本屆最大亮點。他在分組賽後半段替補上陣後大放異彩，繳出3進球1助攻的瘋狂數據，搭配塞維利亞邊鋒魯本·巴爾加斯（Rubén Vargas）的突破能力，徹底激活了瑞士原本較為沉悶的鋒線。
防線穩定性：
由曼努埃爾·阿坎吉（Manuel Akanji）領銜的後防線極其穩固，過去14場各項賽事中，瑞士僅有1場比賽失球超過1球。阿坎吉的精準斷搶（分組賽每場平均多次成功鏟斷）將是阻擋阿爾及利亞反擊的關鍵。
阿爾及利亞：神鬼莫測的「沙漠之狐」
阿爾及利亞雖然在分組賽（1勝1和1敗）走得跌跌撞撞，甚至在防線上面臨巨大考驗，但他們的進攻上限極高，是一支爆發力驚人的神祕之師。
主帥的「十字路口」優勢：
總教練佩特科維奇是這場比賽阿爾及利亞的最大底牌。目前瑞士陣中多達7名核心主力（包括扎卡、阿坎吉等）都是他過去一手帶大的子弟兵。他對瑞士這套核心班底的心理素質、踢球習慣和戰術死穴瞭如指掌。
邊路與前場的創造力：
老將利雅德·馬赫雷斯（Riyad Mahrez）在小組賽末輪梅開二度，證明自己依舊具備一腳定乾坤的球星價值。搭配阿明·古伊里（Amine Gouiri）與法里斯·沙伊比（Farès Chaïbi）的速度，阿爾及利亞在前場過渡與邊路內切時極具威脅。
防線的致命隱憂：
阿爾及利亞是所有晉級32強隊伍中失球數最多（3場失7球）的球隊之一，且三場分組賽均未能保持零失球（Clean Sheet）。後防線在面對高強度壓迫時容易出現慌亂與脫節，這在容錯率極低的淘汰賽中將是致命傷。
瑞士傷兵名單：
席爾瓦內·維德默（Silvan Widmer）｜邊後衛：由於臀部不適缺席了之前的球隊訓練。雖然教練團尚未將他完全排除在名單外，但極有可能不會冒險讓他先發，其位置預計會由年輕小將盧卡·雅克（Luca Jaquez）頂替。
米羅·穆海姆（Miro Muheim）｜邊後衛：同樣帶有輕微傷勢，目前狀態為「存疑（Questionable）」，上場機會需視最後體檢而定。
阿爾及利亞傷兵名單：
穆罕默德·阿穆拉（Mohamed El Amine Amoura）｜前鋒：阿爾及利亞的進攻核心之一，在分組賽末輪拼搶激烈，賽後遭遇了未公開的傷勢。目前他正與時間賽跑爭取復出，但普遍預測即便進入大名單，也可能先在替補席待命，這對阿爾及利亞的鋒線爆發力是不小的打擊。
📋 預計先發名單 (Predicted Lineups)
瑞士（預計陣型：4-2-3-1 或 3-4-2-1）
瑞士隊主帥雅金預計將延續小組賽勝出的骨幹陣容，並讓本屆世界盃爆紅的20歲新星曼贊比出任進攻核心。
守門員：格雷戈·科貝爾（Gregor Kobel）
後衛：里卡多·羅德里格斯（Ricardo Rodríguez）、尼科·埃爾維迪（Nico Elvedi）、曼努埃爾·阿坎吉（Manuel Akanji）、盧卡·雅克（Luca Jaquez，若維德默無法及時復出）
防守中場：雷莫·弗羅伊勒（Remo Freuler）、格蘭尼特·扎卡（Granit Xhaka）
進攻中場：魯本·巴爾加斯（Rubén Vargas）、約翰·曼贊比（Johan Manzambi）、吉布里爾·索烏（Djibril Sow）
前鋒：布雷爾·恩博洛（Breel Embolo）
阿爾及利亞（預計陣型：4-2-3-1）
因應阿穆拉的傷勢存疑，總教練佩特科維奇預計在前場排出技術流組合，由馬赫雷斯領銜，並調派防中鞏固脆弱的防線。
守門員：盧卡·席丹（Luca Zidane）或 奧薩馬·班博特（Oussama Benbout）
後衛：拉揚·艾特-努里（Rayan Aït-Nouri）、拉米·本塞拜尼（Ramy Bensebaini）、艾薩·曼迪（Aïssa Mandi）、拉菲克·貝爾加利（Rafik Belghali）
防守中場：法里斯·沙伊比（Farès Chaïbi）、納比爾·本塔萊布（Nabil Bentaleb）
進攻中場：胡塞姆·奧亞爾（Houssem Aouar）、易布拉欣·馬扎（Ibrahim Maza）、利雅德·馬赫雷斯（Riyad Mahrez）
前鋒：阿明·古伊里（Amine Gouiri）
瑞士VS阿爾及利亞之戰亮點與結果預測
各大國際主流足球媒體與數據分析網站（如 Sports Mole、RotoWire、Squawka）普遍認為瑞士的團隊組織更具優勢，但阿爾及利亞的反擊爆發力不容小覷，瑞士晉級 16 強的看好度約為 52% - 55%。瑞士在常規時間直接取勝或通過加時晉級的呼聲最高，但前提是必須成功凍結馬赫雷斯的進攻發動。
2026世界盃瑞士國家隊球員名單
🧤守門員（Goalkeepers）
格雷戈·科貝爾 (Gregor Kobel) — 多特盟德
達文·姆沃戈 (Yvon Mvogo) — 洛里安
馬文·凱勒 (Marvin Keller) — 青年人
🛡️後衛（Defenders）
曼努埃爾·阿坎吉 (Manuel Akanji) — 國際米蘭
尼科·埃爾維迪 (Nico Elvedi) — 門興格拉德巴赫
里卡多·羅德里格斯 (Ricardo Rodríguez) — 皇家貝提斯
席爾瓦內·維德默 (Silvan Widmer) — 美因茲
米羅·穆海姆 (Miro Muheim) — 漢堡
奧雷勒·阿曼達 (Aurèle Amenda) — 法蘭克福
埃雷·庫馬特 (Eray Cömert) — 瓦倫西亞
盧卡·雅克 (Luca Jaquez) — 斯圖加特
⚙️中場（Midfielders）
格蘭尼特·扎卡 (Granit Xhaka) — 隊長，新特蘭
雷莫·弗羅伊勒 (Remo Freuler) — 波隆那
丹尼斯·扎卡里亞 (Denis Zakaria) — 摩納哥
阿爾東·加沙里 (Ardon Jashari) — AC米蘭
吉布里爾·索烏 (Djibril Sow) — 塞維利亞
米歇爾·埃貝徹爾 (Michel Aebischer) — 比薩
法比安·里德 (Fabian Rieder) — 奧格斯堡
克里斯蒂安·法斯納赫特 (Christian Fassnacht) — 青年人
約翰·曼贊比 (Johan Manzambi) — 弗賴堡
🏹前鋒（Forwards）
布雷爾·恩博洛 (Breel Embolo) — 雷恩
魯本·巴爾加斯 (Rubén Vargas) — 塞維利亞
丹·恩多耶 (Dan Ndoye) — 諾丁漢森林
諾亞·奧卡福 (Noah Okafor) — 利茲聯
澤基·阿姆杜尼 (Zeki Amdouni) — 伯恩利
塞德里克·伊滕 (Cedric Itten) — 杜塞道夫
🧤守門員（Goalkeepers）
梅爾文·馬斯蒂爾（Melvin Mastil / 洛桑體育）
奧薩馬·本博特（Oussama Benbot / 阿爾及爾美國人）
盧卡·齊達內（Luca Zidane / 格拉納達）
🛡️後衛（Defenders）
艾薩·曼迪（Aïssa Mandi / 里爾）
阿什拉夫·阿巴達（Achraf Abada / 阿爾及爾美國人）
穆罕默德·阿明·圖蓋（Mohamed Amine Tougaï / 突尼斯希望）
齊內丁·貝萊德（Zineddine Belaïd / 卡比利）
賈文·哈賈姆（Jaouen Hadjam / 伯恩年輕人）
雷揚·艾特-努里（Rayan Aït-Nouri / 曼徹斯特城）
拉菲克·貝爾加利（Rafik Belghali / 維羅納）
拉米·本塞拜尼（Ramy Bensebaini / 多特蒙德）
薩米爾·謝爾吉（Samir Chergui / 巴黎FC）
⚙️中場（Midfielders）
拉米茲·澤魯基（Ramiz Zerrouki / 飛燕諾）
霍塞姆·奧亞爾（Houssem Aouar / 吉達聯合）
法里斯·沙伊比（Farès Chaïbi / 法蘭克福）
希沙姆·布達烏伊（Hicham Boudaoui / 尼斯）
納比爾·本塔萊布（Nabil Bentaleb / 里爾）
易卜拉欣·馬扎（Ibrahim Maza / 勒沃庫森）
亞辛·蒂特拉維（Yacine Titraoui / 沙勒羅瓦）
🏹前鋒（Forwards）
利雅德·馬赫雷斯（Riyad Mahrez，隊長 / 吉達國民）
阿明·古伊里（Amine Gouiri / 馬賽）
阿尼斯·哈吉·穆薩（Anis Hadj Moussa / 飛燕諾）
納迪爾·本布阿里（Nadhir Benbouali / 傑爾ETO）
穆罕默德·阿穆拉（Mohamed Amoura / 沃爾夫斯堡）
阿迪爾·布爾比納（Adil Boulbina / 杜海勒）
法里斯·赫傑米斯（Farès Ghedjemis / 弗羅西諾內）
|
對戰組合
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時間
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轉播單位
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地點
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西班牙
|
奧地利
|3:00 AM
|
FOX
Tele
FOX One
|
美國洛杉磯體育場
|
葡萄牙
|
克羅埃西亞
|7:00 AM
|
FOX
Tele
FOX One
|
加拿大多倫多體育場
|
瑞士
|
阿爾及利亞
|11:00 AM
|
FOX
Tele
FOX One
|
加拿大溫哥華哥倫比亞體育場
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|6月29日
|凌晨3點
|南非0：1加拿大
|2
|6月30日
|凌晨1點
|巴西2：1日本
|3
|6月30日
|凌晨4點30分
|巴拉圭2（4）：2（3）德國
|4
|6月30日
|上午9點
|摩洛哥1（3）：1（2）荷蘭
|5
|7月1日
|凌晨1點
|挪威2：1象牙海岸
|6
|7月1日
|凌晨5點
|法國3：0瑞典
|7
|7月1日
|上午9點
|墨西哥2：0厄瓜多
|8
|7月2日
|凌晨12點
|英格蘭VS民主剛果
|9
|7月2日
|凌晨4點
|比利時VS塞內加爾
|10
|7月2日
|上午8點
|美國VS波赫
|11
|7月3日
|凌晨3點
|西班牙VS奧地利
|12
|7月3日
|上午7點
|葡萄牙VS克羅埃西亞
|13
|7月3日
|上午11點
|瑞士VS阿爾及利亞
|14
|7月4日
|凌晨2點
|澳洲VS埃及
|15
|7月4日
|上午6點
|阿根廷VS維德角
|16
|7月4日
|上午9點30
|哥倫比亞VS迦納
|播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
|一般大眾、尋求免費觀賽管道者
|FIFA+
|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直
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