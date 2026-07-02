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▲2026世界盃32強7月1日賽事結束後，最新晉級狀況與對戰組合樹狀圖。（圖／FIFA官網）

2026世界盃7/3瑞士VS阿爾及利亞基本資訊

兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

瑞士、阿爾及利亞世界盃小組賽表現如何？

瑞士VS阿爾及利亞戰力焦點分析

▲瑞士的戰術核心在於格蘭尼特·扎卡（Granit Xhaka），32強交手阿爾及利亞，此人發揮同樣關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

▲阿爾及利亞精神領袖利雅德·馬赫雷斯（Riyad Mahrez）在小組賽末輪梅開二度，展現一線球星氣勢。（圖／美聯社／達志影像）

瑞士VS阿爾及利亞預計先發名單與傷兵名單

瑞士VS阿爾及利亞之戰亮點與結果預測

2026世界盃瑞士國家隊球員名單

2026世界盃阿爾及利亞國家隊球員名單

2026世界盃7/3淘汰賽賽程表

對戰組合 時間 轉播單位 地點 西班牙 奧地利 3:00 AM FOX Tele FOX One 美國洛杉磯體育場 葡萄牙 克羅埃西亞 7:00 AM FOX Tele FOX One 加拿大多倫多體育場 瑞士 阿爾及利亞 11:00 AM FOX Tele FOX One 加拿大溫哥華哥倫比亞體育場

2026世界盃32強完整賽程

場次 日期 時間 對戰組合 1 6月29日 凌晨3點 南非0：1加拿大 2 6月30日 凌晨1點 巴西2：1日本 3 6月30日 凌晨4點30分 巴拉圭2（4）：2（3）德國 4 6月30日 上午9點 摩洛哥1（3）：1（2）荷蘭 5 7月1日 凌晨1點 挪威2：1象牙海岸 6 7月1日 凌晨5點 法國3：0瑞典 7 7月1日 上午9點 墨西哥2：0厄瓜多 8 7月2日 凌晨12點 英格蘭VS民主剛果 9 7月2日 凌晨4點 比利時VS塞內加爾 10 7月2日 上午8點 美國VS波赫 11 7月3日 凌晨3點 西班牙VS奧地利 12 7月3日 上午7點 葡萄牙VS克羅埃西亞 13 7月3日 上午11點 瑞士VS阿爾及利亞 14 7月4日 凌晨2點 澳洲VS埃及 15 7月4日 上午6點 阿根廷VS維德角 16 7月4日 上午9點30 哥倫比亞VS迦納

台灣2026世界盃轉播平台總整理

播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，瑞士將於溫哥華BC Place球場對陣非洲強權阿爾及利亞。這是一場充滿看點的對決，尤其是阿爾及利亞現任總教練弗拉基米爾·佩特科維奇（Vladimir Petković），過去曾執教瑞士國家隊長達7年，此番交手堪稱「知己知彼」的恩怨對決。《NOWNEWS》以下為讀者整理瑞士VS阿爾及利亞32強淘汰賽戰力分析、預測先發名單及轉播資訊等「完整懶人包」。對戰組合：瑞士 vs 阿爾及利亞（2026世界盃32強淘汰賽）比賽時間：台灣時間2026年7月3日 上午11點（當地時間6月30日 晚間9點）比賽地點：溫哥華 英屬哥倫比亞體育館瑞士與阿爾及利亞在國際A級賽事中交手紀錄非常少。即將於7月3日舉行的世界盃32強淘汰賽，將是兩隊歷史上第一次在正式國際大賽（Competitive Match）中交鋒。雙方過去僅有的2次歷史對戰紀錄，均為1980年代友誼賽，雙方當時各取1勝。瑞士在分組賽的發揮相當強勢且沉穩，3場比賽總共轟入7球、僅失3球，展現出極佳的攻守平衡。第一輪：瑞士 1：1 卡達首戰面對卡達，瑞士大意失水準遭到逼和，未能取得開門紅。第二輪：瑞士 4：1 波士尼亞與赫塞哥維納調整狀態後的瑞士火力全開，以 4-1 大勝對手，奠定出線基礎。第三輪：瑞士 2：1 加拿大面對擁有主場優勢的加拿大，瑞士靠著魯本·巴爾加斯（Rubén Vargas）與年輕小將約翰·曼贊比（Johan Manzambi）在下半場相繼建功，最終以 2-1 擊退地主，強勢鎖定小組第一。🚩阿爾及利亞（J組第三名：1勝1和1敗，積分4分）阿爾及利亞的晉級過程則充滿戲劇性與韌性，最終以「最佳小組第三名」的身份涉險過關。第一輪：阿根廷 3：0 阿爾及利亞首戰遭遇奪冠熱門阿根廷，阿爾及利亞防線崩潰，以 0-3 吞下慘敗，淨球數大失血。第二輪：阿爾及利亞 2：1 約旦關鍵的第二戰，阿爾及利亞頂住壓力，2-1 險勝約旦，成功拿到續命的 3 分。第三輪：阿爾及利亞 3：3 奧地利這是一場載入本屆世界盃史冊的瘋狂對決。雙方展開進攻大戰，老將利雅德·馬赫雷斯（Riyad Mahrez）挺身而出上演梅開二度（包含第 90 分鐘的關鍵進球）。儘管奧地利在傷停補時第 5 分鐘神奇扳平，但這場 3-3 的平局與寶貴的 1 分，仍成功幫助阿爾及利亞鎖定淘汰賽席位。瑞士隊在總教練穆拉特·雅金（Murat Yakin）的率領下，展現出極高的戰術紀律與大賽穩定度。他們在分組賽以不敗戰績（2勝1和）奪得B組第一，近17場國際賽僅嘗1敗。雙樞紐核心（Double Pivot）：瑞士的戰術核心在於格蘭尼特·扎卡（Granit Xhaka）與雷莫·弗羅伊勒（Remo Freuler）組成的雙中場。扎卡負責掌控比賽節奏與後場組織，弗羅伊勒則負責攔截與大範圍覆蓋。這個中場雙保險是瑞士維持攻守平衡的生命線。新星奇兵爆發：20歲的弗賴堡年輕前鋒約翰·曼贊比（Johan Manzambi）是瑞士本屆最大亮點。他在分組賽後半段替補上陣後大放異彩，繳出3進球1助攻的瘋狂數據，搭配塞維利亞邊鋒魯本·巴爾加斯（Rubén Vargas）的突破能力，徹底激活了瑞士原本較為沉悶的鋒線。防線穩定性：由曼努埃爾·阿坎吉（Manuel Akanji）領銜的後防線極其穩固，過去14場各項賽事中，瑞士僅有1場比賽失球超過1球。阿坎吉的精準斷搶（分組賽每場平均多次成功鏟斷）將是阻擋阿爾及利亞反擊的關鍵。阿爾及利亞雖然在分組賽（1勝1和1敗）走得跌跌撞撞，甚至在防線上面臨巨大考驗，但他們的進攻上限極高，是一支爆發力驚人的神祕之師。主帥的「十字路口」優勢：總教練佩特科維奇是這場比賽阿爾及利亞的最大底牌。目前瑞士陣中多達7名核心主力（包括扎卡、阿坎吉等）都是他過去一手帶大的子弟兵。他對瑞士這套核心班底的心理素質、踢球習慣和戰術死穴瞭如指掌。邊路與前場的創造力：老將利雅德·馬赫雷斯（Riyad Mahrez）在小組賽末輪梅開二度，證明自己依舊具備一腳定乾坤的球星價值。搭配阿明·古伊里（Amine Gouiri）與法里斯·沙伊比（Farès Chaïbi）的速度，阿爾及利亞在前場過渡與邊路內切時極具威脅。防線的致命隱憂：阿爾及利亞是所有晉級32強隊伍中失球數最多（3場失7球）的球隊之一，且三場分組賽均未能保持零失球（Clean Sheet）。後防線在面對高強度壓迫時容易出現慌亂與脫節，這在容錯率極低的淘汰賽中將是致命傷。席爾瓦內·維德默（Silvan Widmer）｜邊後衛：由於臀部不適缺席了之前的球隊訓練。雖然教練團尚未將他完全排除在名單外，但極有可能不會冒險讓他先發，其位置預計會由年輕小將盧卡·雅克（Luca Jaquez）頂替。米羅·穆海姆（Miro Muheim）｜邊後衛：同樣帶有輕微傷勢，目前狀態為「存疑（Questionable）」，上場機會需視最後體檢而定。穆罕默德·阿穆拉（Mohamed El Amine Amoura）｜前鋒：阿爾及利亞的進攻核心之一，在分組賽末輪拼搶激烈，賽後遭遇了未公開的傷勢。目前他正與時間賽跑爭取復出，但普遍預測即便進入大名單，也可能先在替補席待命，這對阿爾及利亞的鋒線爆發力是不小的打擊。瑞士隊主帥雅金預計將延續小組賽勝出的骨幹陣容，並讓本屆世界盃爆紅的20歲新星曼贊比出任進攻核心。守門員：格雷戈·科貝爾（Gregor Kobel）後衛：里卡多·羅德里格斯（Ricardo Rodríguez）、尼科·埃爾維迪（Nico Elvedi）、曼努埃爾·阿坎吉（Manuel Akanji）、盧卡·雅克（Luca Jaquez，若維德默無法及時復出）防守中場：雷莫·弗羅伊勒（Remo Freuler）、格蘭尼特·扎卡（Granit Xhaka）進攻中場：魯本·巴爾加斯（Rubén Vargas）、約翰·曼贊比（Johan Manzambi）、吉布里爾·索烏（Djibril Sow）前鋒：布雷爾·恩博洛（Breel Embolo）因應阿穆拉的傷勢存疑，總教練佩特科維奇預計在前場排出技術流組合，由馬赫雷斯領銜，並調派防中鞏固脆弱的防線。守門員：盧卡·席丹（Luca Zidane）或 奧薩馬·班博特（Oussama Benbout）後衛：拉揚·艾特-努里（Rayan Aït-Nouri）、拉米·本塞拜尼（Ramy Bensebaini）、艾薩·曼迪（Aïssa Mandi）、拉菲克·貝爾加利（Rafik Belghali）防守中場：法里斯·沙伊比（Farès Chaïbi）、納比爾·本塔萊布（Nabil Bentaleb）進攻中場：胡塞姆·奧亞爾（Houssem Aouar）、易布拉欣·馬扎（Ibrahim Maza）、利雅德·馬赫雷斯（Riyad Mahrez）前鋒：阿明·古伊里（Amine Gouiri）各大國際主流足球媒體與數據分析網站（如 Sports Mole、RotoWire、Squawka）普遍認為瑞士的團隊組織更具優勢，但阿爾及利亞的反擊爆發力不容小覷，瑞士晉級 16 強的看好度約為 52% - 55%。瑞士在常規時間直接取勝或通過加時晉級的呼聲最高，但前提是必須成功凍結馬赫雷斯的進攻發動。格雷戈·科貝爾 (Gregor Kobel) — 多特盟德達文·姆沃戈 (Yvon Mvogo) — 洛里安馬文·凱勒 (Marvin Keller) — 青年人曼努埃爾·阿坎吉 (Manuel Akanji) — 國際米蘭尼科·埃爾維迪 (Nico Elvedi) — 門興格拉德巴赫里卡多·羅德里格斯 (Ricardo Rodríguez) — 皇家貝提斯席爾瓦內·維德默 (Silvan Widmer) — 美因茲米羅·穆海姆 (Miro Muheim) — 漢堡奧雷勒·阿曼達 (Aurèle Amenda) — 法蘭克福埃雷·庫馬特 (Eray Cömert) — 瓦倫西亞盧卡·雅克 (Luca Jaquez) — 斯圖加特格蘭尼特·扎卡 (Granit Xhaka) — 隊長，新特蘭雷莫·弗羅伊勒 (Remo Freuler) — 波隆那丹尼斯·扎卡里亞 (Denis Zakaria) — 摩納哥阿爾東·加沙里 (Ardon Jashari) — AC米蘭吉布里爾·索烏 (Djibril Sow) — 塞維利亞米歇爾·埃貝徹爾 (Michel Aebischer) — 比薩法比安·里德 (Fabian Rieder) — 奧格斯堡克里斯蒂安·法斯納赫特 (Christian Fassnacht) — 青年人約翰·曼贊比 (Johan Manzambi) — 弗賴堡布雷爾·恩博洛 (Breel Embolo) — 雷恩魯本·巴爾加斯 (Rubén Vargas) — 塞維利亞丹·恩多耶 (Dan Ndoye) — 諾丁漢森林諾亞·奧卡福 (Noah Okafor) — 利茲聯澤基·阿姆杜尼 (Zeki Amdouni) — 伯恩利塞德里克·伊滕 (Cedric Itten) — 杜塞道夫梅爾文·馬斯蒂爾（Melvin Mastil / 洛桑體育）奧薩馬·本博特（Oussama Benbot / 阿爾及爾美國人）盧卡·齊達內（Luca Zidane / 格拉納達）艾薩·曼迪（Aïssa Mandi / 里爾）阿什拉夫·阿巴達（Achraf Abada / 阿爾及爾美國人）穆罕默德·阿明·圖蓋（Mohamed Amine Tougaï / 突尼斯希望）齊內丁·貝萊德（Zineddine Belaïd / 卡比利）賈文·哈賈姆（Jaouen Hadjam / 伯恩年輕人）雷揚·艾特-努里（Rayan Aït-Nouri / 曼徹斯特城）拉菲克·貝爾加利（Rafik Belghali / 維羅納）拉米·本塞拜尼（Ramy Bensebaini / 多特蒙德）薩米爾·謝爾吉（Samir Chergui / 巴黎FC）拉米茲·澤魯基（Ramiz Zerrouki / 飛燕諾）霍塞姆·奧亞爾（Houssem Aouar / 吉達聯合）法里斯·沙伊比（Farès Chaïbi / 法蘭克福）希沙姆·布達烏伊（Hicham Boudaoui / 尼斯）納比爾·本塔萊布（Nabil Bentaleb / 里爾）易卜拉欣·馬扎（Ibrahim Maza / 勒沃庫森）亞辛·蒂特拉維（Yacine Titraoui / 沙勒羅瓦）利雅德·馬赫雷斯（Riyad Mahrez，隊長 / 吉達國民）阿明·古伊里（Amine Gouiri / 馬賽）阿尼斯·哈吉·穆薩（Anis Hadj Moussa / 飛燕諾）納迪爾·本布阿里（Nadhir Benbouali / 傑爾ETO）穆罕默德·阿穆拉（Mohamed Amoura / 沃爾夫斯堡）阿迪爾·布爾比納（Adil Boulbina / 杜海勒）法里斯·赫傑米斯（Farès Ghedjemis / 弗羅西諾內）