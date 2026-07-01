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掃載具條碼最佳替代方案是它！LINE發票管家功能超強、不怕沒網路

▲《NOWNEWS》記者實測，統一發票兌獎APP大約在21時40分恢復正常。（圖／記者潘毅翻攝）

▲LINE官方在今年3月推出「製作手機條碼桌布」的超實用功能。（圖／LINE）

LINE手機條碼桌布製作教學步驟

▲LINE「製作手機條碼桌布」製作步驟。（圖／LINE）

▲LINE「條碼桌布」功能有4位人氣插畫家設計的8款角色圖，並能自行調整條碼的位置與大小。（圖／LINE）

財政部推出的統一發票兌獎APP今（1）日進行全新改版，晚間卻發生狀況，大量用戶無法登入，在超商賣場結帳時卡關，無法出示載具條碼。對此，《NOWNEWS》今日新聞就找出掃載具最佳替代方案，以LINE發票管家的超強功能最優秀，甚至可以不用怕網路訊號不好，還兼顧美觀性。統一發票兌獎APP今（1）日進行全新改版，新增消費分析、雙語介面以及中獎獎金自動匯款設定等方便新功能，但晚間一度出現無法登入的狀況，直到21點40分左右官方才排除故障狀況，但先前已經有不少民眾因為刷不了載具而卡在超商、賣場櫃台尷尬不已。從這次事件之後，也讓人學到掃載具條碼的方式最好不要只有一個，除了各大超商APP、銀行APP都有載具條碼功能之外，LINE官方在今年3月推出的超實用功能，成為這一次財政部官方APP當機後，最佳的替代方案。LINE在發票管家中新增的「條碼桌布」功能，主打高度客製化，用戶可以自由選擇喜歡的圖片，或直接使用4位人氣插畫家設計的8款角色圖，並調整條碼的位置與大小，只要照著步驟操作，不用3分鐘就能設定好一款精美的載具桌布，還能選擇自己喜歡的圖片以及自行調整條碼位置，每個人都能按照習慣製作專屬桌布，以後結帳再也不用匆匆忙忙解鎖找小工具才能刷載具囉！完成了LINE載具桌布之後，未來也不怕出示載具條碼的APP發生故障或是當機無法使用，也不怕網路訊號不好打開APP超耗時間，因為手機桌布就是你的載具。LINE也提醒，「條碼桌布」功能一定要先綁定手機條碼才能使用，若尚未綁定，請先在LINE發票管家內完成手機條碼綁定，才能順利產出帶有個人載具資訊的專屬桌布。