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高雄近日在捷運、輕軌轉乘路口試辦設置大型遮陽傘，引發民眾熱烈討論。國民黨高雄市長參選人柯志恩1日提出規劃林蔭城市、城市風廊及遮蔭策略等「涼感城市三部曲」，要將高雄打造為舒適宜居的永續城市。柯志恩指出，近日歐洲正遭遇史無前例的熱浪，法國更在短短幾天內，出現上千起與高溫相關的「超額死亡」案例；環境部也於這週首次啟動以攝氏40度高溫情境為基礎的兵棋推演，顯示極端氣候對公共安全、城市韌性與民眾生活的衝擊已不容忽視。柯志恩表示，她在4年前就提出，高雄道路缺乏大樹遮蔭，可向其他國內外城市借鏡，建立統籌全市樹木業務的專業單位，「在對的地方，種對的樹種」。今年3月，她提出「13579」市政願景時，也規劃打造「涼感城市三部曲」。透過推動「八年百萬植樹計畫」，全盤檢視全市樹種，並以原生樹種為核心，增加韌性行道樹種植，讓更多道路有樹蔭，也降低颱風造成樹倒的風險，將高雄打造為永續的林蔭城市。第二步則是建立「城市風廊」，透過都市規劃與都市更新制度，將基地通風率納入都更容積獎勵，引導都市空間結合綠帶與水系統，形成自然通風廊道，降低熱島效應。另外，柯志恩也提出「遮蔭策略」，利用透水鋪面、養護路樹等方式更新人行道，減少地面積水及降低交通噪音；同時善用騎樓、建築內縮及連續遮蔭步道等設計，打造更舒適、安全的步行環境。柯志恩表示，面對極端氣候，城市需要的不只是零星、點狀的降溫措施，而是一套兼顧綠化、通風與遮蔭的長期治理策略。未來若有機會承擔市政，她將在既有的基礎上持續推動，將點狀的遮陽設施，升級為系統化、永續性的「涼感城市網」，串聯林蔭、風廊與遮蔭步道，為下一代打造一個涼爽宜居、能夠舒適漫步的永續高雄。