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▲財政部統一發票兌獎APP更新完畢之後，無法登入。（圖／記者黃韻文翻攝）

財政部統一發票兌獎APP於今（1）日全新改版，不過，晚間開始就有大量民眾反映，APP無法登入，對此，財政部財政資訊中心回應《NOWNEWS今日新聞》表示，目前使用者多，部分人進不去，已在擴大資源中，需要再等一下。不過，隨後不久，記者測試已可以登入。財政部統一發票兌獎APP今日上午6時起完成全新改版，財政資訊中心表示，這次改版著重於提供快速且穩定的服務，並重新依使用者習慣設計，新增雙語介面、發票中獎獎金自動匯款設定服務、中獎發票領獎提醒、生物辨識與圖形解鎖登入、快速捐贈、減碳存摺及消費分析等8大全新服務。不過，到了今日晚間，在社群Threads上開始有民眾反映財政部的統一發票兌獎APP完全無法登入，點開統一發票兌獎之後，會直接跳到App Store強迫更新，但更新完畢之後，輸入帳號密碼後會出現連線圖樣，隨後跳出「請求逾時」或是「目前無法完成操作，請稍後再試」的通知，完全無法使用。目前財政部臉書下方也湧入大量民眾反映：「什麼時候可以登入啊」、「一直無法登入，要刷載具完全沒辦法使用」、「更新後無法登入，出現『請求逾時』訊息」、「買東西不能刷，很麻煩」、「看了一下留言都是晚上才壞的」。對此，財政部財政資訊中心則表示，由於目前使用者多，部分人進不去，正在擴大資源中，需要再等一下。不過，隨後《NOWNEWS今日新聞》記者再測試，已可以登入。