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▲德保羅等中場球員承擔了大量的防守奔跑和髒活累活，充當梅西的「戰術保鑣」。（圖／美聯社／達志影像）

▲憑藉梅西的高效發揮，衛冕冠軍阿根廷隊以小組賽全勝的戰績昂首晉級淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

根據《馬卡報》（Marca）報導，在2026年美加墨世界盃激戰正酣之際，一項數據引發了全球球迷的熱議。這份報告顯示，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）在跑動數據上排名末尾，但這一尷尬的數據背後，卻隱藏著他驚人的競技效率。阿根廷主帥（Lionel Scaloni）特製一套戰術，讓德保羅（Rodrigo De Paul）等人擔任「保鑣」補足梅西的「里程數」，讓他得以保存體力在進攻端。根據Opta Analyst對本屆世界盃小組賽階段至少出場90分鐘的618名球員進行的深度分析，梅西在「跑動距離」這一項統計中排在最後一名（第618位）。數據顯示，在北美的賽場上，梅西平均每90分鐘的跑動距離僅為8.1公里。對於39歲的梅西來說，這個數字在傳統觀念裡可能意味著體力不支或比賽態度消極。然而，當人們看向另一份榜單時，這種質疑瞬間煙消雲散：在跑動距離墊底的同時，梅西卻以小組賽6粒進球的成績，無可爭議地佔據了本屆世界盃射手榜的第1名。這種「一邊散步一邊進球」的奇特現象並非偶然，而是阿根廷主帥斯卡洛尼精心設計的戰術結果。為了保護這位老將的體力，阿根廷隊建立了一套專門的戰術體系。就像2022年卡達世界盃時那樣，德保羅等中場球員承擔了大量的防守奔跑和髒活累活，充當梅西的「戰術保鑣」。這讓梅西可以從繁重的防守任務中解脫出來，把有限的精力全部留給進攻。教練組的意圖很明確：梅西不需要全場飛奔，他只需要在對方禁區附近保持清醒的頭腦和爆發力，在關鍵時刻給予對手致命一擊。梅西在賽場上的表現有力地回擊了批評者。在首場對陣阿爾及利亞的比賽中，阿根廷3-0完勝，梅西上演了帽子戲法，一人包辦了全隊60%的射門轉化率。隨後在對陣奧地利的硬仗中，他梅開二度幫助球隊2：0取勝；最後一場對陣約旦，他替補登場打入鎖定勝局的1球。憑藉梅西的高效發揮，衛冕冠軍阿根廷隊以小組賽全勝的戰績昂首晉級淘汰賽。更令人驚嘆的是，梅西在本屆盃賽中又創造了新的歷史。根據官方統計，在攻入對陣奧地利的進球後，梅西的世界盃個人總進球數達到了19個，正式超越了德國傳奇前鋒克洛澤（Miroslav Klose），成為了世界盃歷史上的第一射手。目前，足球界對於這種「散步踢法」仍有爭論。有人認為現代足球強調高強度壓迫，不應允許球員長時間在場上行走；但更多人認為，梅西是在用智慧踢球，他透過精準的計算來節省體力，尋找防線的漏洞。