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美股週三（1日）早盤主要指數齊走低，晶片股表現疲軟再遇拋售潮，有「小非農」之稱、人力資源服務機構ADP公布的6月民間新增就業人數為9.8萬人，低於預期的11萬人，但仍堪稱穩健。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌182.51點或0.35％；標普500指數下跌41.36點或0.55％；那斯達克指數下跌246.555點或0.94％；費城半導體指數下跌576.09點或4.04％。焦點個股方面，台積電ADR股價下跌約3.7％、輝達下跌近3％、美光股價下跌超過5％、SanDisk同樣大跌逾6％、SpaceX則是下跌超過3％。根據《CNBC》報導，由於半導體類股在今年上半年創下歷史新高，投資人紛紛獲利了結，給相關股票造成沉重壓力。進入今年下半年，Bespoke投資集團聯合創辦人希基（Paul Hickey）表示，他依然看好半導體板塊，但目前市場熱度可能有些「過頭了」。希基解釋，「就長遠來看，我們依然看好半導體類股，但我現在不會在這裡採取激進的策略。這波牛市是以AI為主導的牛市，這是核心主軸。如果這波牛市要延續下去，勢必得由科技股、尤其是半導體股來領軍，但它們不可能平穩地不間斷飆升，市場也不可能永遠維持這種模式。因此我認為，就這點而言，它們的漲幅已經有點...過度拉伸了。所以換作是我，目前可能會先稍作喘息」。與此同時，華爾街也持續密切關注聯準會（Fed）的動向。聯準會主席沃許（Kevin Warsh）在葡萄牙舉行的歐洲央行論壇上發表談話，儘管並未對本月即將召開的政策會議透露任何蛛絲馬跡，但沃許特別指出「已經看到物價依舊過高」。