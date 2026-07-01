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2027世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第3階段登場，中華男籃將於7月3日、6日於韓國交手地主國，今（1）日出發前陣容名單竟出包，首度入選成人國家隊的海神後衛蘇文儒，因為籃協嚴重行政疏失，未能在截止期限前完成相關程序，導致蘇文儒無法上場，中華籃協也發布聲明，負起全責道歉，並向蘇文儒球員及其家人表達最誠摯的歉意。中華男籃稍早啟程韓國，迎戰3日登場的亞洲區資格賽首輪第3階段，大戰前夕卻傳出蘇文儒無法上場，他上季奪得最佳進步獎，本季成為海神先發主力，場均出賽時間高達35分25秒，得分12.9分、4.6籃板與2.7助攻，靠好表現爭取到首度披上中華隊戰袍機會，卻因行政疏失未能進入名單。本次事件係因協會行政作業未能於Preliminary Roster截止期限前，完成球員資格文件確認及相關程序，導致蘇文儒球員未能於期限內列入名單。協會於發現後，立即完成相關資格文件，並向FIBA提出補列申請，同時表示願意承擔因此可能產生之任何行政罰款。然而，FIBA依據相關規定正式回覆，因Preliminary Roster 提交期限已過，相關規定適用於所有會員協會，因此無法對個案作出例外處理。協會尊重並接受FIBA的決定。我們要向蘇文儒球員及其家人表達最誠摯的歉意。首次入選國家隊是每位球員的重要時刻，卻因協會行政作業未臻周延，使他無法列入本次FIBA Preliminary Roster，失去本階段正式出賽資格，對此我們深感自責，也向所有支持中華隊的球迷致歉。蘇文儒球員仍是本次中華隊代表隊成員，將隨隊前往韓國，全程參與球隊訓練、備戰及團隊活動，持續與代表隊並肩作戰。協會將全力支持他，也相信他未來仍有許多代表中華隊出賽的機會。協會已著手全面檢討國家隊球員資格確認、名單提報及相關行政流程，建立更完善的複核機制，確保未來每一位入選國家隊的球員，都不會再因行政程序而影響其代表國家出賽的權益。我們再次向蘇文儒球員致歉，也感謝FIBA在本案中的協助與回覆。中華民國籃球協會將記取此次教訓，持續精進行政管理，以維護國家隊及所有球員的權益。