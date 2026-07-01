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▲中華隊因違規使用電子設備，遭MLB官方罰款2萬美元，對此中職在受訪時也證實此事，並承諾會繳交罰款。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.02.25）

中華民國籃球協會針對男籃國手蘇文儒未能列入2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第三階段名單一事發表道歉聲明，坦承因行政作業疏失錯過報名期限，導致球員平白喪失出賽機會。然而，回顧台灣體壇歷史，這並非單一偶發事件。過去從全運會、田徑、桌球到世界棒球經典賽，各單項協會與體育單位屢屢因為「漏報名」、「沒帶器材」或「不熟悉大會規範」等低級行政失誤，讓辛苦訓練的選手成為後勤無能的犧牲品。以下盤點近年台灣體壇因重大後勤疏失引發的4大爭議事件：2021年全國運動會，台北市體育局因不熟悉系統操作，竟漏報鐵人三項混合接力賽。該項目由金牌熱門「張家班」張嘉家、張婷婷及張家豪三姊弟及張團畯等4名頂尖好手組成，選手因此平白錯失奪冠與爭取連霸的機會。事後台北市體育局為平息眾怒，竟以專案發放「等同金牌」的獎金與補助共285萬元。此舉引發社會強烈撻伐，遭批行政疏失卻由全民納稅錢買單。2015年世界青少年田徑錦標賽在南美洲哥倫比亞舉行，台灣撐竿跳天才國手葉耀文代表中華隊遠赴當地參賽。不料中華民國田徑協會因後勤協調嚴重失誤，未能將其比賽使用的撐竿運抵現場。葉耀文在人生地不熟的賽場借不到符合規格的竿子，最終只能坐在場邊流淚，無奈被迫棄權，引發全國球迷震怒。▲台灣桌球名將林昀儒與陳思羽在參與WTT世界桌球職業大聯盟賽事期間，因中華民國桌球協會處理請假程序出現嚴重行政瑕疵，導致兩位頂尖選手被大會認定違規。（圖／美聯／達志影像）2024年台灣桌球名將林昀儒與陳思羽在參與WTT世界桌球職業大聯盟賽事期間，因中華民國桌球協會處理請假程序出現嚴重行政瑕疵，導致兩位頂尖選手被大會認定違規，直接遭主辦單位裁罰「賦予0分」懲處。此失誤嚴重影響選的世界排名積分，甚至衝擊後續奧運種子排序。在2025年WBC世界棒球經典賽資格賽中，中華隊後勤團隊不熟悉大聯盟(MLB)大會嚴格的安全規範，竟將電腦、手機等違規電子設備帶進球員休息室，遭到大會重罰2萬美元（約合新台幣66萬元），並被發出最嚴厲警告，若再犯最重可能直接取消參賽資格，暴露出行政團隊對國際頂級賽事規範的輕忽。