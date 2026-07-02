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3大廠沙拉油產品一級致癌物超標 15款產品批號一次看

▲對於泰山、福壽、福懋3家公司因油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」苯駢芘（BaP）檢驗不符合，共計15品項，確認啟動下架回收機制。（圖／食藥署提供）

長期暴露苯駢芘「罹癌風險增」 毒物醫：是一級致癌物

泰山啟動擴大下架機制 9項產品恐受波及

如何回收、退費 泰山可到府親收

泰山、福壽、福懋3家公司的油品代製廠中聯油脂提供「沙拉油原料」，因在第三方檢驗時，出現苯駢芘（BaP）檢驗超標，緊急下架回收，共計15款產品受到影響。醫師也提醒，苯駢芘屬於一級致癌物，若家裡出現問題批號，應盡快退貨。不過，要如何回收、退貨方式，民眾誤食後該怎麼辦，《NOWNEWS今日新聞》整理懶人包提供民眾參考。食藥署公布，6月30日及7月1日連2天接獲「中聯油脂股份有限公司」主動通報，提供「泰山企業股份有限公司」、「福壽實業股份有限公司」及「福懋油脂股份有限公司」所使用的「大豆沙拉油」，總計約1300公噸。因自主檢驗時，檢出苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）8.1 μg/kg，批號為315-1150404、製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日，未符合我國「食品中污染物質及毒素衛生標準」。食藥署說明，派員與台中市食安處前往查核，發現批號315-1150404，實際分別於4月8日、9日及10日出貨給福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1300公噸。3家業者經接獲中聯通知後，均已啟動下架回收機制，衛生機關將持續督導追蹤案內產品下架回收情形，並請中聯檢討產品製程。食藥署呼籲，民眾如持有業者公布受影響產品，請暫停食用，並依業者公布辦理退貨。林口長庚醫院毒物科主任顏宗海接受《NOWNEWS今日新聞》記者採訪時表示，苯駢芘（BaP）是多環芳香烴（PAHs）的一種，國際癌症研究機構公認的一級致癌物質。若民眾長期吸入苯駢芘，可能會增加肺腺癌風險；假設長期食用受汙染食品，則可能會有腸胃道相關的癌症風險會上升。顏宗海強調，苯駢芘就是一種致癌物，就是要盡量避免；假設有苯駢芘中毒的狀況，醫學上也沒有特殊解毒劑。不過，民眾可能會擔心誤食，顏宗海也建議，可多攝取新鮮蔬果幫助代謝，整體而言，仍是長期影響較大。泰山指出，第一時間預防性下架使用該批原料的沙拉油及調合油共9個產品出貨、庫存封存；除了4月生產的商品批次外，再擴大下架此9個產品4至6月生產批次範圍，並同步依法向主管機關完成通報，以最嚴謹的態度保障消費者權益。泰山盤點可能受波及的產品包含：金酥耐炸油18L、沙拉油18L、環保鐵桶沙拉油18kg、泰山不飽和大豆沙拉油2.6L、泰山精選蔬菜油3L、泰山好理調合油2L、泰山大豆沙拉油0.6L、泰山歐式果實精華調合油1.5L、泰山好理調合油0.6L。凡於4至6月曾購買上述產品消費者，泰山表示，可透過0800-079080專線、官方Line帳號、官網及相關社群平台聯繫諮詢，消費者無論產品有無使用皆可將購買憑證或發票（或列印電子發票）寄回泰山總公司並提供掛號回寄地址，泰山將回寄郵政匯票，消費者可至郵局兌換現金。無法寄發票或無發票者，只要能夠提供於上述期間實際購買產品之消費者，泰山將委由專人聯繫安排到府親收產品；即日起至9月30日均可受理相關作業。後續泰山企業將持續全力配合主管機關調查來源與再發防止因應。福壽實業說明，已向衛生主管機關通報並完成產品流向調查，相關品項、批號皆銷往B2B經銷通路，並無銷往各大連鎖量販、超市、超商及電商等賣場系統。福懋油脂表示，公司於接獲代製廠通報後，該批次相關成品均停止出貨，立即展開該批次產品流向盤查與下架回收作業，並於6月30日完成主管機關通報。