泰山、福壽、福懋3家公司的油品代製廠中聯油脂提供「沙拉油原料」，因在第三方檢驗時，出現苯駢芘（BaP）檢驗超標，緊急下架回收，共計15款產品受到影響。醫師也提醒，苯駢芘屬於一級致癌物，若家裡出現問題批號，應盡快退貨。不過，要如何回收、退貨方式，民眾誤食後該怎麼辦，《NOWNEWS今日新聞》整理懶人包提供民眾參考。
因自主檢驗時，檢出苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）8.1 μg/kg，批號為315-1150404、製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日，未符合我國「食品中污染物質及毒素衛生標準」。
食藥署說明，派員與台中市食安處前往查核，發現批號315-1150404，實際分別於4月8日、9日及10日出貨給福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1300公噸。
3家業者經接獲中聯通知後，均已啟動下架回收機制，衛生機關將持續督導追蹤案內產品下架回收情形，並請中聯檢討產品製程。食藥署呼籲，民眾如持有業者公布受影響產品，請暫停食用，並依業者公布辦理退貨。
顏宗海強調，苯駢芘就是一種致癌物，就是要盡量避免；假設有苯駢芘中毒的狀況，醫學上也沒有特殊解毒劑。
不過，民眾可能會擔心誤食，顏宗海也建議，可多攝取新鮮蔬果幫助代謝，整體而言，仍是長期影響較大。
泰山盤點可能受波及的產品包含：金酥耐炸油18L、沙拉油18L、環保鐵桶沙拉油18kg、泰山不飽和大豆沙拉油2.6L、泰山精選蔬菜油3L、泰山好理調合油2L、泰山大豆沙拉油0.6L、泰山歐式果實精華調合油1.5L、泰山好理調合油0.6L。
無法寄發票或無發票者，只要能夠提供於上述期間實際購買產品之消費者，泰山將委由專人聯繫安排到府親收產品；即日起至9月30日均可受理相關作業。後續泰山企業將持續全力配合主管機關調查來源與再發防止因應。
福壽實業說明，已向衛生主管機關通報並完成產品流向調查，相關品項、批號皆銷往B2B經銷通路，並無銷往各大連鎖量販、超市、超商及電商等賣場系統。
福懋油脂表示，公司於接獲代製廠通報後，該批次相關成品均停止出貨，立即展開該批次產品流向盤查與下架回收作業，並於6月30日完成主管機關通報。
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 3大廠沙拉油產品一級致癌物超標 15款產品批號一次看
因自主檢驗時，檢出苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）8.1 μg/kg，批號為315-1150404、製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日，未符合我國「食品中污染物質及毒素衛生標準」。
食藥署說明，派員與台中市食安處前往查核，發現批號315-1150404，實際分別於4月8日、9日及10日出貨給福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1300公噸。
3家業者經接獲中聯通知後，均已啟動下架回收機制，衛生機關將持續督導追蹤案內產品下架回收情形，並請中聯檢討產品製程。食藥署呼籲，民眾如持有業者公布受影響產品，請暫停食用，並依業者公布辦理退貨。
- 長期暴露苯駢芘「罹癌風險增」 毒物醫：是一級致癌物
顏宗海強調，苯駢芘就是一種致癌物，就是要盡量避免；假設有苯駢芘中毒的狀況，醫學上也沒有特殊解毒劑。
不過，民眾可能會擔心誤食，顏宗海也建議，可多攝取新鮮蔬果幫助代謝，整體而言，仍是長期影響較大。
- 泰山啟動擴大下架機制 9項產品恐受波及
泰山盤點可能受波及的產品包含：金酥耐炸油18L、沙拉油18L、環保鐵桶沙拉油18kg、泰山不飽和大豆沙拉油2.6L、泰山精選蔬菜油3L、泰山好理調合油2L、泰山大豆沙拉油0.6L、泰山歐式果實精華調合油1.5L、泰山好理調合油0.6L。
- 如何回收、退費 泰山可到府親收
無法寄發票或無發票者，只要能夠提供於上述期間實際購買產品之消費者，泰山將委由專人聯繫安排到府親收產品；即日起至9月30日均可受理相關作業。後續泰山企業將持續全力配合主管機關調查來源與再發防止因應。
福壽實業說明，已向衛生主管機關通報並完成產品流向調查，相關品項、批號皆銷往B2B經銷通路，並無銷往各大連鎖量販、超市、超商及電商等賣場系統。
福懋油脂表示，公司於接獲代製廠通報後，該批次相關成品均停止出貨，立即展開該批次產品流向盤查與下架回收作業，並於6月30日完成主管機關通報。