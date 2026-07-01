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在野黨怒轟要求啟談話

日本政府6月30日敲定《皇室典範》修正案，執政黨希望在本屆國會中就能順利通過，不過，由於法案涉及到關乎皇位繼承的根基，引發在野黨反彈，日本社會也有質疑法案並無共識的聲音，認為應重新討論包含「女天皇」在內的繼承可能。根據《讀賣新聞》報導，這份已通過內閣會議並送交國會審議的《皇室典範》修正案，其核心支柱有二：一是允許皇室收養二戰後脫離皇籍的「舊宮家」男系後嗣進入皇室；二是允許女性皇族在結婚後仍保留皇族身分。然而，這兩大政策皆潛藏著可能會動搖日本皇室繼承的問題。在先前的朝野協商中，焦點停留在「如何確保足夠的皇族人數以分擔公務」，刻意擱置了高度敏感的「皇位繼承資格」爭議。不料，高市政府卻在修正案中增設條款，被收養的舊宮家男系後嗣本身雖無繼承權，但其進入皇室後所生的男子，卻將合法擁有皇位繼承資格。此舉無疑是為舊宮家未來重返皇位鋪路。一旦未來悠仁親王未能誕下男嬰，日本皇室恐將被迫轉移至約600年前就已從天皇家分支出去的舊宮家血統。讓一個土生土長、與平民無異的舊宮家男性，其婚後誕下的子嗣繼承大統，廣大日本國民真的能由衷接受嗎？此外，修正案對女性皇族的規定更是矛盾。新制規定女性皇族婚後雖保留身分，但其丈夫與子女卻不具皇族身分，維持平民籍，這將導致極其奇怪的家庭體制。再者，婚後的女性皇族將如同一般市民在地方政府辦理住民登記，卻沒有選舉權、也沒有戶籍，淪為「純粹為了皇室執行公務而存在的工具人」。若真要穩定皇室，堂堂正正地設立「女性宮家」、讓全家人一體成為皇族，才是符合情理的解方。受到執政黨強行推進《皇室典範》修正案的影響，日本朝野對立升高，在野黨集體缺席審議表達抗議。關乎日本國本天皇制的任何更動，都必須在基於代表國民的國會中獲得絕大多數共識。在當前的爭議中，高市政府若執意孤行，必將為人所詬病。報導最後呼籲，政府應立即暫緩在本屆國會通過《皇室典範》修正案，並重新成立專家學者會議。這一次，絕不能再排除「女性天皇」與「女系天皇」的可能性，應該敞開大門，對皇位穩定繼承的根本計策進行徹底的討論與溝通。