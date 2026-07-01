蘇文儒從后綜高中時期就出名、大學效力義守大學也是主力，2021年加入職籃後一路苦練，從防守工兵逆練成TPBL年度第二隊成員，從國中時期苦練超過15年，都始終與中華隊一級國際賽無緣，本次好不容易圓夢，卻因為籃協行政出包，首度入選國家隊的夢想宣告破滅。

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（因行政疏失漏報、無法上場）

中華男籃備戰2027年FIBA世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第3階段，今（1）日啟程飛往韓國，備戰3日與地主國的關鍵戰役，臨陣前卻發生烏龍事件，籃協因「行政疏失」漏報防守悍將蘇文儒，第3階段都無法上場。身高187公分的蘇文儒出身於台中后綜高中，高中時期擔任隊長，還曾率隊殺入8強複賽，大學時期則效力義守大學，成為「義守幫」核心主力之一，球風擅長防守之外，也是球隊拼命三郎代表人物，進攻端上擁有切入與穩定投射能力。2021年，蘇文儒投入職籃選秀，在T1 League新人選秀會第二輪被高雄海神選中。2021-22年新秀球季隨隊奪下T1聯盟總冠軍，早期主要被定位為工兵型的防守大鎖，近年則憑藉極其強悍的防守獲得穩定上場時間，同時強化三分出手，成為目前TPBL最頂級的3D側翼球員。尤其是2024-25年，是蘇文儒徹底爆發的一季，隨著聯賽合併與賽季推進，他在攻防兩端迎來大爆發，除了鎖死對手得分箭頭的防守功力依舊之外，更練就極其穩定的外線投射，整體表現被譽為放眼全聯盟都數一數二的本土側翼。該季他橫掃TPBL年度進步獎、年度防守第一隊與年度第二隊3大獎項。本季蘇文儒表現依舊穩定，場均上場時間更達到生涯最多的35分25秒，繳出12.9分、4.6籃板與2.7助攻穩定成績，例行賽末段甚至開發出頂替控球、掌控比賽節奏的能力。再度蟬聯年度第二隊並入選年度防守第二隊。實際上，蘇文儒曾入選2021年成都世大運男籃代表隊，但始終於一級國際賽無緣，靠著近2季好表現，替他爭取到進入中華隊的機會，2026年首度入選中華男籃一隊，準備出戰FIBA世界盃亞洲區資格賽，預計作為替補端上的防守悍將上場。結果在中華隊出征韓國前夕，爆出中華民國籃球協會發生重大行政疏失，未能在截止期限前完成其資格文件提報，導致他無緣列入正式球員名單、失去出賽資格。籃協隨後發表聲明坦承疏失並向蘇文儒及其家人致歉，但他仍以隨隊成員身份與隊友並肩作戰。籃協也坦言，將以本次失誤作為警惕，出生日期：1997年10月16日（28歲）綽 號：鋼牙身高體重：187公分、82公斤場上位置： 得分後衛、小前鋒球衣背號：24號生涯獎項：T1聯盟總冠軍（2022年）、 TPBL 年度進步獎（2025年）、年度防守第一隊（2025年）、年度第二隊（2025、2026年）、年度防守第二隊（2026年）國家隊資歷：2021年世大運、2026年世界盃資格賽