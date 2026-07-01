提前離開老東家洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James），不僅將繼續自己的NBA生涯，更透露下一張合約金額不重要，合理情況下，願意以底薪、中產特例等方式，加盟爭冠球隊

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根據NBA爆料大神Shams Charania報導，，「如果你們是一支有爭冠抱負的球隊，似乎都有一個機會簽下詹姆斯。」詹姆斯結束與湖人2年1.01億美元合約後，出於對於湖人自由市場運作的考慮以及尊重，詹姆斯選擇在自由市場開啟前告知湖人，確定將離開球隊，目的是方便湖人進行後續操作。詹姆斯始終未鬆口要退休，如今更確定將滿42歲的他，下一季將持續留在最高殿堂奮戰，普遍認為，包含詹姆斯過去的老東家騎士、熱火都是潛在可能下家，另外加盟勇士，與柯瑞（Stphen Curry）組成夢幻陣容的話題，近期成為NBA自由市場討論焦點。Shams Charania稍早就在節目中表示，詹姆斯不會把合約金額擺在首位，「如果你們是一支有爭冠抱負的球隊，根據我的消息來源，詹姆斯的選擇並非出於財務驅動決定。如果你們想讓他加入，以底薪、中產階級特例或非頂薪合約向他報價，似乎有一個機會窗口。」根據目前NBA規定，老將底薪約為300萬上下，中產特例則為1500萬，諸如團隊薪資趨近第2條硬上限的騎士，在續約哈登（James Harden）情況下，最多就只能以老將底薪簽下詹姆斯，而根據爆料大神透露，如今騎士還真的有機會迎回這位隊史最偉大球星。