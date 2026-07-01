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祖克柏出奇招出清閒置算力

臉書母公司Meta砸下天文數字投資人工智慧（AI）基礎建設，如今似乎找到變現的新出路。消息傳出Meta計劃進軍雲端運算市場，轉售自身龐大的「閒置算力」來創造收入，此舉可望助其回收數百億美元的AI基礎設施投資成本。受此利多消息刺激，Meta週三股價在盤中飆漲超過10％，是美股早盤表現最亮眼的企業。根據《CNBC》報導，《彭博社》率先披露此事，引述消息人士說法，稱Meta內部目前正激烈辯論該新業務的具體走向：究竟是要提供客戶直接存取託管在其基礎設施上的AI模型，還是純粹出售其多餘的「原生算力（raw computing power）」。之後《CNBC》報導進一步證實，稱Meta決定採取後者，也就是出售多餘算力，不過，Meta並未回應置評請求。自AI熱潮以來，全球科技巨頭對運算能力的爭奪戰已進入白熱化，市場需求遠超供給。為了持續擴建數據中心並大幅購入訓練AI所需的GPU，2026年Meta的資本支出預算已達到驚人的1450億美元。這筆天文數字讓不少投資人擔憂Meta會成為「只花錢不賺錢」的無底洞。如今Meta選擇成立雲端業務，將自己暫時用不到的算力化為商品出售，無疑給投資人注入了一劑強心針。Meta的強勢插旗，意味著它將直接殺入競爭激烈、強敵環伺的雲端巨頭戰場，直接與亞馬遜、微軟、Google以及科技新貴CoreWeave等老牌與新興勁旅展開廝殺。近年靠著AI算力短缺而迅速崛起的新興雲端公司首當其衝，兩大指標企業CoreWeave與Nebius Group週三股價雙雙慘遭血洗，分別暴跌13％與15％。對Meta而言，這也是其扭轉AI戰局的關鍵一步。儘管已投入巨資，Meta發展AI的步伐仍被外界認為有些顛簸。如今，在自家AI技術無法稱霸市場之際，靈活變通改以「算力房東」的姿態從基礎建設上獲利，顯然已經成功贏得了華爾街的掌聲。