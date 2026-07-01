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在朗詹姆斯（LeBron James）確定離隊後，洛杉磯湖人隊迅速在自由市場發動重大操作。根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）與ESPN報導，湖人透過先簽後換的方式，從猶他爵士隊先簽後換得到頂級護框中鋒凱斯勒（Walker Kessler），並與其續簽4年1.3億美元合約。他將和唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）組成「湖人新三巨頭」。湖人為這筆交易付出了極高的未來資產，送出2031年與2033年的兩個無保護首輪選秀權，以及2028年與2030年的首輪互換權，完成這筆「4換1」的重磅交易。凱斯勒將與湖人簽下一份4年1.3億美元的頂薪級別合約，年均薪高達3250萬美元。消息人士透露，這份合約包含了第4年的球員選項，外加一筆全額交易補償金（交易保證金）。美媒記者薩爾曼阿里（Salman Ali）對此評論道：「凱斯勒確實很優秀，但為了他放棄4個不受保護的首輪資產簡直是瘋了，總經理佩林卡（Rob Pelinka）這完全是孤注一擲。」身高7呎2吋的凱斯勒是全聯盟最出色的進攻籃板手與阻攻手之一。在他最後一個健康的2024-25賽季中，他場均能繳出11.1分、12.2籃板（包含全聯盟第一的4.6個進攻籃板）與2.4次阻攻。自2022-23賽季出道以來，全聯盟僅有文班亞馬（Victor Wembanyama）的場均阻攻數（3.5次）高於凱斯勒。上賽季湖人的場均進攻籃板排名全聯盟第29名，凱斯勒的到來將完美填補球隊在禁區的巨大劣勢。反觀爵士隊方面，消息指出凱斯勒在6月份曾拒絕了爵士開出的5年約1.4億美元續約報價。記者西格爾（Brett Siegel）分析指出，爵士最終不願給出超過年均2800萬美元的薪資，導致雙方分道揚鑣。此外，凱斯勒上賽季因11月的肩部手術僅出賽5場，而爵士近期已透過交易換來傑克森（Jaren Jackson Jr.）並續約諾基奇（Jusuf Nurkic），使得前場陣容過於擁擠。對爵士而言，能用這筆交易換回4個無保護的首輪選秀資產，絕對是一筆極具價值的高報酬操作。