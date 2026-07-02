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▲民主剛果前鋒奇彭加（Cipenga）開賽第7分鐘破門，一度讓英格蘭陷入出局危機。（圖／路透／達志影像）

▲民主剛果門將姆帕西（Mpasi）多次神撲，讓英格蘭直到下半場最後15分鐘才突破防線。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽差點爆出大冷門！奪冠熱門英格蘭在亞特蘭大一度0：1落後民主剛果，直到下半場最後15分鐘才靠隊長凱恩（Harry Kane）連進2球救命，最終以2：1逆轉勝出，驚險挺進16強，下一戰將碰上地主墨西哥。本場開局完全出乎外界預期，民主剛果並沒有一味退守，反而在前幾分鐘積極控球，讓英格蘭遲遲無法掌握節奏。第7分鐘，民主剛果率先打破僵局，奇彭加（Cipenga）在禁區左側獲得空檔，直接起腳射向近角，擊敗英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford），幫助球隊取得1：0領先。民主剛果領先後改踢低位防守，試圖守住早早取得的優勢。英格蘭雖然逐漸提高進攻強度，但面對民主剛果密集防線與門將姆帕西（Mpasi）的連續神撲，始終缺少最後一腳，也讓三獅軍團一路追得相當狼狽。落後之後，英格蘭開始加快節奏，賴斯（Declan Rice）多次主罰定位球，貝林漢（Jude Bellingham）也頻頻前插禁區。第30分鐘，史賓斯（Djed Spence）右路傳中找到貝林漢，後者頭槌攻門又被民主剛果門將姆帕西（Mpasi）擋出。第36分鐘，拉什福德（Marcus Rashford）在禁區左側低射近角，又被萬比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）在門線前封堵。上半場尾聲，肯恩突入禁區倒地，英格蘭強烈要求12碼，但主裁判認定沒有犯規，VAR檢查後也維持原判。半場結束，英格蘭仍以0：1落後。下半場英格蘭持續壓上，但民主剛果退得更深，禁區前幾乎堆起人牆。第51分鐘，拉什福德小角度射門打在邊網；第53分鐘，貝林漢在禁區左側射門變線，姆帕西仍迅速反應擋下。眼看比賽時間不斷流逝，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）開始換人求變，第61分鐘換上薩卡（Bukayo Saka）與戈登（Anthony Gordon），第71分鐘再讓艾澤（Eberechi Eze）登場，增加前場創造力。英格蘭的壓迫終於在第75分鐘收到回報，戈登送出關鍵助攻，凱恩挺身而出頭錘送進追平球，幫助三獅軍團扳成1：1。追平後，英格蘭氣勢完全被點燃，持續朝民主剛果禁區施壓。民主剛果原本試圖把比賽拖進延長賽，但最後階段仍擋不住英格蘭攻勢。第86分鐘，凱恩再度破門，完成個人梅開二度，也幫助英格蘭以2：1反超，最終英格蘭守住勝果，驚險闖進16強。這場比賽對三獅軍團來說絕不輕鬆，開局慢熱、防線早早被打穿，進攻端也一度被姆帕西的神撲擋住；但關鍵時刻，凱恩仍展現世界級前鋒價值，把英格蘭從淘汰邊緣拉回來。接下來英格蘭將在16強對上地主墨西哥，但若仍無法改善慢熱問題，下一輪恐怕會面臨更大考驗。