我是廣告 請繼續往下閱讀

英格蘭在2026年美加墨世界盃32強淘汰賽驚險過關，隊長凱恩（Harry Kane）成為最大英雄！面對民主剛果一度0：1落後，凱恩下半場「頭頂腳踢」連進2球，率隊以2：1逆轉晉級16強，也讓自己迎來封神之夜。他不僅成為自1990年萊因克爾（Gary Lineker）後，英格蘭36年來首位在世界盃淘汰賽單場攻進2球的球員，更將個人世界盃總進球數推進至13球、國際大賽進球數累積至20球，一戰狂刷3大歷史紀錄。這場逆轉秀不僅讓英格蘭順利晉級，更成為隊長凱恩個人的「紀錄之夜」。憑藉著下半場的兩顆進球，這位超級射手一口氣締造了三項極為難得的歷史里程碑：首先，他成為自1990年傳奇名宿萊因克爾（Gary Lineker）對陣喀麥隆以來，其次，凱恩個人的世界盃總進球數正式來到13球（2018年6球、2022年2球、本屆已達5球），這讓他一舉超越了巴西「球王」比利（Pelé），並追平法國傳奇方丹（Just Fontaine），最後，若將歐洲盃與世界盃合併計算，凱恩在國際大賽的總進球數已達20球。在所有歐洲球員的歷史排名中，他超越了德國雙神克洛澤與蓋德-穆勒，目前，穩居歐洲歷史第二人。除了凱恩一戰封神之外，這場比賽也寫下了屬於英格蘭超級聯賽的驕傲。根據Opta的數據統計，在戈登為凱恩送出助攻的那一刻，效力於英超的球員在本屆世界盃的「直接參與進球數（進球+助攻）」已經正式突破100大關。截至目前，英超球員在本屆賽會已貢獻了54個進球與46次助攻，這項驚人的破百數據，遙遙領先世界上其他任何頂級聯賽至少52次以上，不僅是證明英超作為「世界第一聯賽」的含金量，更展現了英超球星在國際賽場上的絕對統治力。