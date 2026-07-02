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▲英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）第75分鐘與第86分鐘連進2球，率隊2：1逆轉民主剛果。（圖／路透／達志影像）

民主剛果雖然在2026年美加墨世界盃32強淘汰賽以1：2遭英格蘭逆轉出局，但門將姆帕西（Mpasi）的表現仍成為賽後焦點。這位在俱樂部並非主力門將的民主剛果守護神，上半場面對英格蘭狂攻完成3次關鍵神撲，兩度擋下貝林漢（Jude Bellingham）頭槌，又化解凱恩（Harry Kane）近距離射門，半場就阻止對手1.23顆預期進球，差點讓奪冠熱門英格蘭提前崩盤。「民主之手」雖未能守住勝利，卻踢出生涯代表作。本場民主剛果開賽第7分鐘靠奇彭加（Cipenga）率先破門，爆冷取得1：0領先。隨後英格蘭開始加強攻勢，民主剛果被迫退守，但姆帕西成為球門前最難跨越的一道牆。上半場比賽中，姆帕西兩度擋下貝林漢的頭槌攻門，隨後又化解凱恩的近距離抽射，3次撲救都相當關鍵。根據統計，他上半場這3次神撲合計阻止英格蘭約1.23顆預期進球，幾乎是靠一己之力讓民主剛果帶著1：0領先進入中場休息。姆帕西目前效力於法甲球隊勒阿弗爾，但他並不是俱樂部主力門將。然而在世界盃淘汰賽對上英格蘭這種高壓舞台，他卻踢出生涯代表作。面對英格蘭多名頂級攻擊手輪番轟炸，姆帕西不只靠反應速度救球，也展現出判斷傳中、出擊時機與門線站位的穩定性。尤其上半場補時階段，英格蘭連續靠定位球與禁區內攻勢施壓，姆帕西仍多次站在正確位置，讓三獅軍團遲遲無法扳平。除了神撲，姆帕西也捲入上半場最大爭議。凱恩在禁區內與姆帕西接觸後倒地，英格蘭球員與球迷都要求12碼，但主裁判沒有判罰，VAR檢查後也維持原判。英格蘭名宿魯尼（Wayne Rooney）賽後分析認為，雖然他通常會支持前鋒，但這次凱恩看起來像是先有些踉蹌，隨後再主動往門將方向倒下，因此裁判沒有判點可能是正確決定。前英超裁判格拉厄姆・斯科特（Graham Scott）也持類似看法。他認為，姆帕西確實與凱恩發生身體接觸，但凱恩有意製造接觸、倒地動作也較誇張，這讓裁判產生疑慮，因此不給12碼並非錯判。可惜的是，姆帕西沒能把神奇表現延續到最後。英格蘭下半場換上薩卡（Bukayo Saka）、戈登（Anthony Gordon）與艾澤（Eberechi Eze）後，進攻壓力持續升高，最終由凱恩在第75分鐘與第86分鐘連進2球，完成2：1逆轉。民主剛果無緣晉級16強，但姆帕西這場比賽已經證明自己。他不是英超豪門門將，也不是法甲固定主力，卻在世界盃淘汰賽面對英格蘭時，踢出足以被球迷記住的一戰。