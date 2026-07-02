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▲凱恩（Harry Kane）與妻子凱蒂・古德蘭（Katie Goodland）從青梅竹馬一路走到婚姻，兩人的童年緣分還曾被貝克漢（David Beckham）意外見證。（圖／取自@Footballtweet X）

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在2026年美加墨世界盃持續扮演三獅軍團救世主，場上是冷血射手、關鍵先生，場下卻有著截然不同的溫柔一面。不同於外界對球星私生活高調、緋聞不斷的刻板印象，凱恩私下個性低調、專情又顧家，與妻子凱蒂・古德蘭（Katie Goodland）從青梅竹馬一路走進婚姻，兩人的緣分甚至還和英格蘭傳奇球星貝克漢（David Beckham）有關，也讓凱恩被不少球迷封為「絕世專情男」。凱恩從小就把貝克漢視為偶像。年僅11歲時，他曾參加貝克漢在倫敦創辦的足球學校開幕活動，當時不只獲得偶像鼓勵，還在大合照時與另一名女孩一同站在貝克漢身旁，被貝克漢搭著肩合影。沒想到，那名一起入鏡的女孩，正是凱恩未來的妻子凱蒂・古德蘭。這張童年合照也因此成為兩人愛情故事中最浪漫的巧合之一，貝克漢雖然不是正式介紹人，卻意外成為這段緣分的見證者。凱恩與凱蒂從小相識，兩人一路以朋友身分陪伴彼此成長，直到18歲後感情逐漸升溫，才正式發展成情侶。對凱恩來說，凱蒂不只是伴侶，更是見證他從年輕球員一步步成長為英格蘭隊長的重要存在。兩人在2017年迎來長女誕生，同年凱恩也在巴哈馬度假時向凱蒂求婚成功。多年來，兩人感情穩定，家庭生活低調，沒有太多誇張排場，反而更符合凱恩一貫踏實的形象。球壇巨星常被外界聯想到派對、緋聞與高調生活，但凱恩私下作風完全不同。他不愛跑夜店，也不愛喝酒，比起外出狂歡，更願意把時間留給家人，或是打高爾夫球、陪孩子與家中愛犬。凱恩也曾透露，自己很慶幸與妻子是青梅竹馬，因為如果成名後才認識對象，他很難判斷對方接近自己究竟是真心，還是因為名氣與金錢。也正因為凱蒂是在他尚未成名時就一路陪伴的人，這段感情對凱恩而言更加珍貴。凱恩曾在受訪時表示，妻子讓他學會做人要腳踏實地。即使他已是世界足壇頂級前鋒、英格蘭隊長，回到家庭生活中，仍然只是丈夫與爸爸。他曾開玩笑說，即使前一晚踢出精彩比賽，隔天早上醒來後，自己仍然知道該做的事就是幫孩子換尿布。若比賽前一晚因腎上腺素上升而難以入睡，他也會乾脆陪著孩子、半夜餵奶。除了進球能力為人稱道之外，他的愛情故事與家庭形象，同樣成為球迷認識凱恩時最有記憶點的一面。