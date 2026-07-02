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▲英格蘭全場控球率達60%、預期進球值（xG）2.04，並創造7次絕對進球機會，但最終只靠凱恩（Harry Kane）把握2次機會破門，進攻效率仍有改善空間。（圖／美聯社／達志影像）

▲英格蘭當家門將皮克福德（Jordan Pickford）賽後評分6.2分為全隊最低，凸顯英格蘭攻守表現落差。（圖／路透／達志影像）

英格蘭賽後球員評分與短評表 (陣型：4-2-3-1)

陣型區塊 位置 球員 (英文名) 評分 戰況短評 後防與門將 GK 皮克福德 (Jordan Pickford) 6.2 表現令人失望，對首顆失球責無旁貸，無法給予防線安定感。 RB 史賓斯 (Djed Spence) 6.8 與防線脫節為失球戰犯之一，僅在進攻端展現些許熱情。 CB 孔薩 (Ezri Konsa) 7.1 延續了小組賽的毛躁表現，狀態明顯不在線上。 CB 格希 (Marc Guéhi) 7.3 面對直接的快速反擊顯得脆弱，遠低於平時的無懈可擊。 LB 奧萊利 (Nico O’Reilly) 7.1 體系下顯得綁手綁腳，未能展現在曼城時的進攻自由度。 中場樞紐 CM 安德森 (Elliot Anderson) 8.0 全場不知疲倦地奔跑逼搶，防守端十分盡責。 CM 賴斯 (Declan Rice) 7.2 表現平庸缺乏霸氣，但末段無私客串右後衛穩住勝局。 AM 貝林漢姆 (Jude Bellingham) 7.1 上半場兩次頭槌攻門極具威脅，為全場少數亮點。 鋒線與替補 RW 馬杜埃凱 (Noni Madueke) 7.7 能用華麗腳法創造空間，但依舊缺乏致命的最後一傳。 LW 拉什福德 (Marcus Rashford) 7.2 浪費兩次絕佳機會，處理球的選擇顯得過於粗糙。 SUB 戈登 (Anthony Gordon) 8.1 最佳替補奇兵！ 雙助攻改變戰局，有望於下一戰爭取先發。 ST 凱恩 (Harry Kane) 8.9 無可取代的救世主！ 梅開二度展現頂級價值，本屆已進5球。

英格蘭雖然在2026年美加墨世界盃32強淘汰賽以2：1逆轉民主剛果，驚險挺進16強，但這場勝利恐怕很難讓三獅軍團球迷安心。表面上，英格蘭靠隊長凱恩（Harry Kane）下半場梅開二度完成救命逆轉；但實際上，球隊防線多次在轉換防守中被打穿，對志在爭奪隊史第2座世界盃冠軍的英格蘭來說，這場贏球更像是一記警鐘，若後防漏洞無法及時修正，恐怕會成為接下來淘汰賽最大的奪冠絆腳石。儘管凱恩的英雄主義成為賽後焦點，但英格蘭這場比賽所暴露出的防守缺陷，卻讓人捏了把冷汗。賽前，外界的焦點多半放在英格蘭該如何破解對手的「鐵桶陣」，但事實證明，圖赫爾更該煩惱的是自家後防的千瘡百孔。回顧英格蘭本屆的晉級之路，雖然首戰以4：2大勝克羅埃西亞，但那更像是進攻火力的掩飾；隨後面對迦納與巴拿馬，對手的快速反擊皆對英格蘭造成了巨大威脅。本場比賽開局僅7分鐘，民主剛果的一次簡單長傳就徹底撕裂了英格蘭防線。中後衛格希（Marc Guéhi）與孔薩（Ezri Konsa）過早的趨前，加上右後衛史賓斯（Djed Spence）拖在後面破壞了越位陷阱，導致了這顆荒謬的失球。若非民主剛果前鋒維薩（Yoane Wissa）在上半場末段中柱，英格蘭帶著兩球落後進入下半場，比賽結果恐怕難以預料。下半場隨著英格蘭大舉壓上尋求追平，後防線的漏洞更是被無數次放大。如果未來面對的是終結能力更強的頂級強隊，這種漫不經心的防守表現絕對會讓三獅軍團付出慘痛代價。從賽後數據來看，英格蘭雖然掌握了60%的控球率，並創造了高達2.04的預期進球值（xG），但整場比賽在進攻端的效率卻令人捏把冷汗。三獅軍團全場創造了多達7次的「絕對進球機會」，卻只把握住了其中2次，而且全部來自於隊長凱恩。若非凱恩神級的終結能力，這場比賽的結果恐怕會是另一場悲劇。雖然英格蘭在傳球成功率（91%）與射門次數（16次）上佔據絕對優勢，但圖赫爾必須讓球隊其他攻擊手盡快找回射門靴，不能總是只靠凱恩一個人拖著球隊前進。