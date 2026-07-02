英格蘭雖然在2026年美加墨世界盃32強淘汰賽以2：1逆轉民主剛果，驚險挺進16強，但這場勝利恐怕很難讓三獅軍團球迷安心。表面上，英格蘭靠隊長凱恩（Harry Kane）下半場梅開二度完成救命逆轉；但實際上，球隊防線多次在轉換防守中被打穿，對志在爭奪隊史第2座世界盃冠軍的英格蘭來說，這場贏球更像是一記警鐘，若後防漏洞無法及時修正，恐怕會成為接下來淘汰賽最大的奪冠絆腳石。
無法忽視的警訊：脆弱防線恐成奪冠最大絆腳石
儘管凱恩的英雄主義成為賽後焦點，但英格蘭這場比賽所暴露出的防守缺陷，卻讓人捏了把冷汗。賽前，外界的焦點多半放在英格蘭該如何破解對手的「鐵桶陣」，但事實證明，圖赫爾更該煩惱的是自家後防的千瘡百孔。
回顧英格蘭本屆的晉級之路，雖然首戰以4：2大勝克羅埃西亞，但那更像是進攻火力的掩飾；隨後面對迦納與巴拿馬，對手的快速反擊皆對英格蘭造成了巨大威脅。本場比賽開局僅7分鐘，民主剛果的一次簡單長傳就徹底撕裂了英格蘭防線。中後衛格希（Marc Guéhi）與孔薩（Ezri Konsa）過早的趨前，加上右後衛史賓斯（Djed Spence）拖在後面破壞了越位陷阱，導致了這顆荒謬的失球。
若非民主剛果前鋒維薩（Yoane Wissa）在上半場末段中柱，英格蘭帶著兩球落後進入下半場，比賽結果恐怕難以預料。下半場隨著英格蘭大舉壓上尋求追平，後防線的漏洞更是被無數次放大。如果未來面對的是終結能力更強的頂級強隊，這種漫不經心的防守表現絕對會讓三獅軍團付出慘痛代價。
數據會說話：掌握控球卻缺乏效率的英格蘭
從賽後數據來看，英格蘭雖然掌握了60%的控球率，並創造了高達2.04的預期進球值（xG），但整場比賽在進攻端的效率卻令人捏把冷汗。
三獅軍團全場創造了多達7次的「絕對進球機會」，卻只把握住了其中2次，而且全部來自於隊長凱恩。若非凱恩神級的終結能力，這場比賽的結果恐怕會是另一場悲劇。雖然英格蘭在傳球成功率（91%）與射門次數（16次）上佔據絕對優勢，但圖赫爾必須讓球隊其他攻擊手盡快找回射門靴，不能總是只靠凱恩一個人拖著球隊前進。
英格蘭賽後球員評分與短評表 (陣型：4-2-3-1)
評分資料來源：FotMob
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儘管凱恩的英雄主義成為賽後焦點，但英格蘭這場比賽所暴露出的防守缺陷，卻讓人捏了把冷汗。賽前，外界的焦點多半放在英格蘭該如何破解對手的「鐵桶陣」，但事實證明，圖赫爾更該煩惱的是自家後防的千瘡百孔。
回顧英格蘭本屆的晉級之路，雖然首戰以4：2大勝克羅埃西亞，但那更像是進攻火力的掩飾；隨後面對迦納與巴拿馬，對手的快速反擊皆對英格蘭造成了巨大威脅。本場比賽開局僅7分鐘，民主剛果的一次簡單長傳就徹底撕裂了英格蘭防線。中後衛格希（Marc Guéhi）與孔薩（Ezri Konsa）過早的趨前，加上右後衛史賓斯（Djed Spence）拖在後面破壞了越位陷阱，導致了這顆荒謬的失球。
若非民主剛果前鋒維薩（Yoane Wissa）在上半場末段中柱，英格蘭帶著兩球落後進入下半場，比賽結果恐怕難以預料。下半場隨著英格蘭大舉壓上尋求追平，後防線的漏洞更是被無數次放大。如果未來面對的是終結能力更強的頂級強隊，這種漫不經心的防守表現絕對會讓三獅軍團付出慘痛代價。
從賽後數據來看，英格蘭雖然掌握了60%的控球率，並創造了高達2.04的預期進球值（xG），但整場比賽在進攻端的效率卻令人捏把冷汗。
三獅軍團全場創造了多達7次的「絕對進球機會」，卻只把握住了其中2次，而且全部來自於隊長凱恩。若非凱恩神級的終結能力，這場比賽的結果恐怕會是另一場悲劇。雖然英格蘭在傳球成功率（91%）與射門次數（16次）上佔據絕對優勢，但圖赫爾必須讓球隊其他攻擊手盡快找回射門靴，不能總是只靠凱恩一個人拖著球隊前進。
評分資料來源：FotMob
|陣型區塊
|位置
|球員 (英文名)
|評分
|戰況短評
|
後防與門將
|GK
|皮克福德 (Jordan Pickford)
|6.2
|表現令人失望，對首顆失球責無旁貸，無法給予防線安定感。
|RB
|史賓斯 (Djed Spence)
|6.8
|與防線脫節為失球戰犯之一，僅在進攻端展現些許熱情。
|CB
|孔薩 (Ezri Konsa)
|7.1
|延續了小組賽的毛躁表現，狀態明顯不在線上。
|CB
|格希 (Marc Guéhi)
|7.3
|面對直接的快速反擊顯得脆弱，遠低於平時的無懈可擊。
|LB
|奧萊利 (Nico O’Reilly)
|7.1
|體系下顯得綁手綁腳，未能展現在曼城時的進攻自由度。
|
中場樞紐
|CM
|安德森 (Elliot Anderson)
|8.0
|全場不知疲倦地奔跑逼搶，防守端十分盡責。
|CM
|賴斯 (Declan Rice)
|7.2
|表現平庸缺乏霸氣，但末段無私客串右後衛穩住勝局。
|AM
|貝林漢姆 (Jude Bellingham)
|7.1
|上半場兩次頭槌攻門極具威脅，為全場少數亮點。
|
鋒線與替補
|RW
|馬杜埃凱 (Noni Madueke)
|7.7
|能用華麗腳法創造空間，但依舊缺乏致命的最後一傳。
|LW
|拉什福德 (Marcus Rashford)
|7.2
|浪費兩次絕佳機會，處理球的選擇顯得過於粗糙。
|SUB
|戈登 (Anthony Gordon)
|8.1
|最佳替補奇兵！ 雙助攻改變戰局，有望於下一戰爭取先發。
|ST
|凱恩 (Harry Kane)
|8.9
|無可取代的救世主！ 梅開二度展現頂級價值，本屆已進5球。
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