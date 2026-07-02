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美股2026下半年首個交易日收盤，由於晶片股大多下跌，連累那斯達克指數、費城半導體指數表現，加上聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）在葡萄牙舉行的歐洲央行會議上坦言「物價依然過高」，重申讓通膨率回到2%的目標，但仍拒絕針對未來利率政策提供前瞻指引，美股週三主要指數皆收黑。綜合《CNBC》等外媒報導，半導體股票在2026年上半年飆升超過80%，但隨著下半年展開，投資人紛紛出售相關股票，進行獲利了結，晶片股如美光、Sandisk，當天收盤皆重挫約10.6%。不過，並非所有科技股都呈現跌勢，比如臉書母公司Meta就傳出計劃建立雲端業務、出售閒置AI算力，股價大漲8.8%，為科技股提供部分支撐。1日收盤，美股道瓊工業指數微挫13.96點或0.03%，收52305.24點；標普500指數小跌16.13點或0.22%，收7483.23點；科技股為主的那斯達克指數則下跌173.69點或0.66%，收26040.03點；費城半導體指數重挫893.68點或6.27%，收13353.28點。