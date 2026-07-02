美國總統川普（Donald Trump）當地時間週三宣稱，台灣將把亞利桑那州興建中的晶片廠房規模翻倍，可望帶動美國在全球晶片製造的市占率，在他卸任前提升至50%。
根據美媒《福斯商業》（Fox Business）報導，川普是在離開馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）前，向媒體做出相關表述，聲稱未來1年還會有更多晶片廠陸續啟用，而包括全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）在內的台灣半導體業者，也持續加碼對美國的投資，現在幾乎什麼都沒有。
不過，川普並未說明所稱「規模翻倍」，是指新增投資，或是台積電先前已公布過的擴廠計畫，而台積電則未回應外媒置評的要求。
川普並補充道，全球最大的晶片公司來自台灣，它們正在亞利桑那州建廠，認為在他卸任時，美國有機會拿下全球50%的晶片市場，美國正在創造更多就業機會，現在的就業人口比史上任何時候都要多。
報導提到，將晶片生產鏈遷回美國，一直是川普政府的優先事項，甚至不惜利用關稅威脅來刺激對美投資。
近年，台積電持續擴大在美國的布局，比如2024年宣布將亞利桑那州投資總額提高至650億美元、興建3座晶圓廠；2025年3月再宣布加碼投資1000億美元，使在美總投資金額增至1650億美元，並新增3座晶圓廠、2座先進封裝設施及1座研發中心，協助美國打造完整的AI晶片供應鏈。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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不過，川普並未說明所稱「規模翻倍」，是指新增投資，或是台積電先前已公布過的擴廠計畫，而台積電則未回應外媒置評的要求。
川普並補充道，全球最大的晶片公司來自台灣，它們正在亞利桑那州建廠，認為在他卸任時，美國有機會拿下全球50%的晶片市場，美國正在創造更多就業機會，現在的就業人口比史上任何時候都要多。
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近年，台積電持續擴大在美國的布局，比如2024年宣布將亞利桑那州投資總額提高至650億美元、興建3座晶圓廠；2025年3月再宣布加碼投資1000億美元，使在美總投資金額增至1650億美元，並新增3座晶圓廠、2座先進封裝設施及1座研發中心，協助美國打造完整的AI晶片供應鏈。
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