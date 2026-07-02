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郭台銘19歲還在工廠工作的時候認識了林淑如，當時他只是個一無所有的窮小子，但林淑如卻是就讀名牌大學的富家千金，後來林淑如不顧家人反對嫁給了郭台銘，不僅撫養一雙兒女，也照顧郭台銘最重視的母親，甚至在經濟狀況吃緊的時候，回娘家借了70萬來幫助郭台銘度過困境。
然而命運卻開了一個殘酷玩笑，2005年3月10日，《富比士》公布郭台銘成為台灣首富，沒想到僅隔兩天，林淑如就因為乳癌擴散病逝，郭台銘感嘆，當自己有能力讓妻子過好日子時，卻再也留不住最重要的人，難過地說：「我不能留住我的寶貝。」
郭台銘再婚曾馨瑩！每年帶她悼念林淑如
愛妻與弟弟郭台成相繼因癌症離世後，也改變了郭台銘的人生方向。他先後捐贈150億元支持癌症醫療研究，協助推動質子治療中心建設，並曾表示希望成為「一輩子的癌症志工」，盼望未來能幫助更多癌症患者。
2008年，郭台銘和小24歲曾馨瑩再婚，不過郭台銘仍多次公開提起林淑如，並曾打造紀念雕像追思亡妻，並且在臉書寫下林淑如追悼文，也會在每年忌日（3月12日）、冥誕（12月19日）時，帶著曾馨瑩以及兒女上山悼念，因為林淑如不只是人生伴侶，更是陪伴自己從一無所有走到事業巔峰的重要精神支柱。