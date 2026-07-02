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▲比利時前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）第86分鐘替補建功，幫助球隊在0：2落後下追回一球，也吹響比利時反攻號角。（圖／美聯社／達志影像）

▲塞內加爾一度靠迪亞拉（Habib Diarra）與伊斯梅拉・薩爾（Ismaïla Sarr）取得2：0領先，但比賽最後階段連續失守，痛失晉級主動權。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽上演瘋狂逆轉戲碼！比利時面對塞內加爾一度陷入0：2落後絕境，直到正規賽最後階段才突然甦醒，先由盧卡庫（Romelu Lukaku）第86分鐘破門續命，蒂勒曼斯（Youri Tielemans）第89分鐘頭槌追平，硬是把比賽拖進延長賽。進入延長賽後，比利時再靠蒂勒曼斯操刀12碼破門，目前以3：2反超塞內加爾，從淘汰邊緣上演驚天大逆轉。本場在西雅圖登場，塞內加爾開賽後表現更積極，也更快進入比賽節奏。第25分鐘，哈比卜・迪亞拉（Habib Diarra）率先破門，幫助塞內加爾取得1：0領先。上半場比利時進攻遲遲打不開局面，德布勞內（Kevin De Bruyne）、多庫（Jérémy Doku）與特羅薩德（Leandro Trossard）都未能有效撕裂對手防線，半場結束時比利時以0：1落後。易邊後，塞內加爾仍是場上較有威脅的一方。第51分鐘，伊斯梅拉・薩爾（Ismaïla Sarr）再下一城，將比分擴大為2：0。此時比利時不只比分落後，場面也顯得相當被動。比利時下半場換上盧卡庫，試圖增加禁區內支點與終結能力，這次調度在比賽最後階段收到效果。第86分鐘，盧卡庫把握機會破門，幫助比利時追成1：2，也讓原本看似快要出局的「歐洲紅魔」重新看見希望，也徹底改變比賽氣氛。塞內加爾前85分鐘幾乎掌控戰局，但在最後階段退守過深，防線壓力持續升高。比利時則靠著身材優勢與傳中攻勢不斷施壓，把比賽節奏拉回自己熟悉的混戰模式。第89分鐘，比利時攻勢再度奏效。特羅薩德左路送出傳中，塞內加爾門將迪亞（Mory Diaw）出擊未能碰到球，蒂勒曼斯在門前頭槌破門，幫助比利時在正規賽尾聲神奇追成2：2。短短3分鐘內，比利時從0：2落後變成追平，硬是把比賽拖進延長賽。進入延長賽後，蒂勒曼斯再度成為關鍵人物，在延長賽階段操刀12碼命中，幫助比利時以3：2反超塞內加爾，完成本屆世界盃淘汰賽最戲劇性的逆轉之一，他們將在16強面對美國與波赫之戰的勝方。