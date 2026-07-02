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首次闖入世界盃就奇蹟般殺進32強淘汰賽的大黑馬維德角，即將正面對決衛冕軍阿根廷。面對坐擁球王梅西（Lionel Messi）的超級強權，這個全國人口僅50萬、國土面積不到阿根廷五分之一的島國毫無懼色，從國家總理到傳奇主帥均公開發出豪言：「我們有100%的信念，絕對能以1：0淘汰阿根廷。」在即將與世界冠軍交手前夕，維德角總理若澤·馬里亞·內維斯（José Maria Neves）公開為國家隊打氣，展現出驚人的自信。他直言，維德角完全有能力拉下衛冕軍：「我們來到世界盃，就是為了書寫屬於自己的歷史，與世界冠軍正面較量。我們帶著 100% 的信念、100% 的希望，以及拼盡最後一滴汗水的決心。」內維斯說，作為一個大西洋上的小國，能站上這個舞台已經是成功，但他們的野心絕不僅止於「志在參與」：「當外界普遍不看好一支球隊時，往往正是奇蹟最容易發生的時候。面對衛冕冠軍和梅西，我們不會畏懼，更不會提前認輸。無論最終結果如何，我們都會昂首離開，因為維德角已經用勇氣證明了自己。」帶領這支奇蹟之師的靈魂人物，正是總教練佩德羅·萊唐·布里托（Pedro Leitão Brito）。他承載的不只是一支球隊，而是整個民族的夢想。接受阿根廷權威媒體《奧萊報》專訪時，布比斯塔分享了自己如同電影般的傳奇人生。布比斯塔關於世界盃的最早記憶，是1982年西班牙世界盃。當時他高齡12歲，家鄉博阿維斯塔島上只有唯一一台從國外帶回來的黑白電視機，有人專門收門票讓大家觀看。家境清寒的布比斯塔買不起票，只能「偷偷溜進去，看一會兒被趕出來，再偷偷溜進去……」「就是那個時候，我知道了自己想要什麼。我也希望有一天能夠站上世界足球最高的舞台。」布比斯塔回憶道，童年時他連正規的足球都沒有，是母親把舊襪子縫成球，他和玩伴就這樣在街頭踢上一整天。從踢襪子足球的窮小子，到成長為國家隊隊長，並在2020年接掌國家隊兵符。預選賽最後一輪擊敗史瓦帝尼奪下世界盃門票那一刻，布比斯塔淚流滿面：「我想起了小時候用襪子做足球的日子，我覺得這輩子的一切努力都值得了。」維德角在2026世界盃的驚奇之旅絕非僥倖。小組賽首秀踢平強權西班牙，隨後又硬生生力壓由名帥貝爾薩（Marcelo Bielsa）執教的傳統勁旅烏拉圭，成功從「死亡之組」突圍、挺進淘汰賽，震驚世界足壇。如今，他們面前站著的是世界冠軍阿根廷。布比斯塔坦言兩隊存在巨大的實力差距，但他認為維德角人身上流著無畏的血液。歷史上，有許多維德角人移民至阿根廷，兩國有著深厚淵源，對於即將正面交鋒的球王梅西，布比斯塔也給予最高致敬：「我們知道他們擁有世界上最優秀的球員，也擁有梅西，很多人認為他是歷史最佳球員。能夠與阿根廷交手是一種榮耀，但足球世界裡沒有什麼是不可能的，我們會帶著最積極的態度去迎戰。」