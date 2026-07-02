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▲從2018年到2026年，比利時用兩場如出一轍的「讓二追三」奇蹟證明了他們強大的心理素質，這股深植於球隊血液中的逆轉DNA，將成為他們在淘汰賽的最大武器。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，比利時面對塞內加爾一度陷入0：2落後絕境，卻在正規賽尾聲連進2球追平，並於延長賽完成3：2逆轉，驚險挺進16強。更巧的是，比利時近2次在世界盃淘汰賽面臨0：2落後，最終都以3：2完成「讓二追三」晉級；8年前的苦主是日本隊，這一次則換成塞內加爾吞下心碎敗仗。比利時與塞內加爾之戰堪稱本屆世界盃淘汰賽最戲劇性的比賽之一。塞內加爾一度取得2：0領先，看似已把歐洲紅魔逼到淘汰邊緣，但比利時沒有就此崩盤。比利時在比賽尾聲突然甦醒，3分鐘時間連進2球，把比分追成2：2，硬是將比賽拖進延長賽。進入延長賽後，比利時再把握關鍵12碼罰球機會，由蒂勒曼斯（Youri Tielemans）操刀破門，最終以3：2完成大逆轉，讓塞內加爾從天堂墜落，也讓自己驚險搶下16強門票。這場比賽最有話題性的地方，在於比利時又一次複製世界盃淘汰賽經典劇本。根據歷史統計，比利時近2次在世界盃淘汰賽陷入0：2落後時，最終都以3：2完成逆轉晉級。上一場正是2018年俄羅斯世界盃16強賽對日本。當時日本在下半場第47分鐘先由原口元氣破門，第51分鐘再靠乾貴士遠射擴大領先，一度以2：0逼近隊史首次世界盃8強。不過，比利時隨後展開反撲。第69分鐘，維爾通亨（Jan Vertonghen）頭槌吊射破門追回1球；第73分鐘，費萊尼（Marouane Fellaini）接應阿扎爾（Eden Hazard）傳中頭槌扳平。傷停補時第93分鐘，比利時再靠快速反擊完成絕殺，德布勞內（Kevin De Bruyne）推進後分球右路，梅尼耶（Thomas Meunier）橫傳門前，盧卡庫（Romelu Lukaku）巧妙一漏，查德利（Nacer Chadli）包抄破門，最終以3：2逆轉日本。8年後，比利時又在世界盃淘汰賽演出類似劇情。2018年，日本曾以2：0領先，卻被比利時連追3球絕殺；2026年，塞內加爾同樣一度手握2球優勢，最終仍被比利時追平並在延長賽翻盤。