美國總統川普（Donald Trump）最新公開的2025年度財產申報文件顯示，去年光是與加密貨幣相關的收入就超過14億美元（約新台幣410億元），遠超傳統房地產與高爾夫俱樂部事業，凸顯其家族近年積極布局數位資產所帶來的驚人獲利。不過，川普當地時間週三在回應傳媒相關提問時，聲稱他的財務跟投資都不是本人處理，還說他在任期間，股市上漲，讓許多人都從中獲利。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，川普當天在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）告訴傳媒，他不參與個人的財務管理，而是有專門的基金在做，還說自己在擔任總統前就已經累積大量財富，現在只是交由專業機構代為投資，比如盲目信託（blind trusts）。
面對外界質疑，他是否利用總統職權獲利，川普的回應是：「你知道我為什麼能賺錢嗎？因為股市上漲，每個人都在賺。」
《CNBC》分析川普2025年度財務申報資料，顯示他去年申報收入至少達22.4億美元，遠高於2024年的6.22億美元，大幅增加的主要原因之一，是超過10億美元的加密貨幣相關收入。
除了加密貨幣，財務申報文件也顯示，川普去年買賣數百家公司股票，部分交易金額達數百萬美元，最大單筆交易價值介於500萬至2500萬美元之間。
其中，部分股票交易的時間點也引發外界關注，例如川普於9月23日買進價值亞馬遜股票，而當天亞馬遜正面臨聯邦法院關於Prime會員服務的訴訟審理。
對此，白宮首席副新聞秘書凱莉（Anna Kelly）表示，總統與其家人「從未、也不會涉及利益衝突」，反誇川普透過行政措施，以及支持包括《GENIUS Act》等相關立法和政策，讓美國成為「全球加密貨幣中心」，推動創新與經濟機會。
凱莉也批評任何質疑川普行為，是否符合美國公民利益的人，都是在重複民主黨和傳統媒體過去10年來，一直鼓吹的陳舊、虛假敘事。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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面對外界質疑，他是否利用總統職權獲利，川普的回應是：「你知道我為什麼能賺錢嗎？因為股市上漲，每個人都在賺。」
《CNBC》分析川普2025年度財務申報資料，顯示他去年申報收入至少達22.4億美元，遠高於2024年的6.22億美元，大幅增加的主要原因之一，是超過10億美元的加密貨幣相關收入。
除了加密貨幣，財務申報文件也顯示，川普去年買賣數百家公司股票，部分交易金額達數百萬美元，最大單筆交易價值介於500萬至2500萬美元之間。
其中，部分股票交易的時間點也引發外界關注，例如川普於9月23日買進價值亞馬遜股票，而當天亞馬遜正面臨聯邦法院關於Prime會員服務的訴訟審理。
對此，白宮首席副新聞秘書凱莉（Anna Kelly）表示，總統與其家人「從未、也不會涉及利益衝突」，反誇川普透過行政措施，以及支持包括《GENIUS Act》等相關立法和政策，讓美國成為「全球加密貨幣中心」，推動創新與經濟機會。
凱莉也批評任何質疑川普行為，是否符合美國公民利益的人，都是在重複民主黨和傳統媒體過去10年來，一直鼓吹的陳舊、虛假敘事。
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