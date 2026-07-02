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▲蒂勒曼斯（Youri Tielemans）成為比利時逆轉塞內加爾的最大功臣，他先在正規賽尾聲扳平比分，延長賽操刀12碼命中，最終在延長賽以3：2氣走塞內加爾，驚險挺進世界盃16強。（圖／路透／達志影像）

比利時在2026年美加墨世界盃32強淘汰賽上演超戲劇性一幕！面對塞內加爾陷入落後困境時，歐洲紅魔不只場面被壓制，隊內情緒也一度爆炸，蒂勒曼斯（Youri Tielemans）與特羅薩德（Leandro Trossard）在場上因一次進攻選擇爆發激烈口角，雙方互噴垃圾話、差點當眾打起來，還得靠隊友上前拉開。沒想到，這場內鬨不但沒有讓比利時崩盤，反而成為比賽最離奇的轉折，兩人隨後竟完成關鍵進攻連線，從吵架吵到進球，也讓網友看傻直呼：「這哪招啊？」這場比賽的前半段對於比利時來說無疑是一場災難，上下半場各丟一球，讓原本備受看好的紅魔瞬間被逼入絕境。隨著時間一分一秒流逝，場上球員的心態也變得極度急躁。比賽進行到第70分鐘，擔任隊長的阿斯頓維拉中場蒂勒曼斯（Youri Tielemans）在一次進攻中，送出了一記毫無默契的盲目挑傳，皮球直接飛出了底線。此時，原本在禁區前沿試圖與他進行短傳配合的兵工廠前鋒特羅薩德（Leandro Trossard）對此感到十分不滿，直接上前大聲質問蒂勒曼斯的處理選擇。面對隊友的指責，蒂勒曼斯不僅沒有忍讓，反而直接攤手強硬回嗆，兩名效力於英超豪門的球星就這樣在全世界球迷面前爆發了激烈的口角衝突。雙方的火氣越來越大，若不是年輕中場拉斯金（Nicolas Raskin）趕緊擋在兩人中間拉架，甚至連塞內加爾球員都看傻眼上前勸阻，雙方極有可能當眾上演全武行。隨後，身為隊內老大哥的盧卡庫（Romelu Lukaku）也立刻上前將兩人強力架開。幸運的是，比賽剛好進入了補水時間，這段短暫的暫停讓雙方得以冷靜下來，避免了衝突的進一步激化。足球場上的局勢往往就是如此難以預料。這場差點讓球隊分崩離析的內鬨，反而像是一盆冷水，徹底澆醒了如夢初覺的比利時。重新回到場上後，比利時全隊的進攻節奏與求勝慾望出現了肉眼可見的提升。最令人感到不可思議的戲劇性一幕發生在第89分鐘，先前在場上吵得不可開交的兩人竟然完成了絕妙的連線。特羅薩德在邊路突破後送出精準助攻，而拍馬趕到的蒂勒曼斯則用一記霸氣的頭槌將球頂入網窩，幫助球隊在常規時間終了前奇蹟般地將比分扳成2：2平手。這顆進球不僅徹底點燃了比利時的士氣，更讓兩位當事人在進球後相擁慶祝，將先前的不愉快一筆勾銷。最終，化險為夷的歐洲紅魔在延長賽中再下一城，以3：2逆轉淘汰了塞內加爾，這段從「互噴垃圾話」到「互相成就」的奇妙過程，也成為本屆世界盃最令人傻眼的場上花絮之一。