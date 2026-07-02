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▲蒂勒曼斯（Youri Tielemans）本場比賽完成梅開二度，成為比利時自1934年以來，首位在世界盃淘汰賽單場攻進2球的球員。（圖／路透／達志影像）

世界盃歷史最晚進球TOP 5紀錄總覽

排名 賽事年份與球員 (國家) 對陣對手 進球時間點 (分:秒) 賽事階段與戰況意義 1 2026年 蒂勒曼斯 (比利時) 塞內加爾 124分鐘 43秒 32強淘汰賽，3:2 絕殺逆轉勝。 2 2014年 賈布 (阿爾及利亞) 德國 120分鐘 49秒 16強淘汰賽，1:2 落敗。 3 2006年 德爾-皮耶羅 (義大利) 德國 120分鐘 13秒 4強賽，2:0 鎖定勝局挺進決賽。 4 1966年 赫斯特 (英格蘭) 西德 119分鐘 51秒 決賽，4:2 鎖定世界盃冠軍。 5 1990年 普拉特 (英格蘭) 比利時 119分鐘 23秒 16強淘汰賽，1:0 絕殺晉級。

蒂勒曼斯（Youri Tielemans）一腳把自己踢進世界盃歷史！2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，比利時與塞內加爾一路激戰到延長賽最後階段，眼看比賽即將進入PK大戰，蒂勒曼斯卻在第124分43秒操刀12碼破門，幫助「歐洲紅魔」完成絕殺。根據數據統計，這顆進球正式改寫世界盃史上最晚進球紀錄；更驚人的是，蒂勒曼斯本場梅開二度，也成為比利時隊史自1934年以來，首位在世界盃淘汰賽單場攻進2球的球員。這場比賽的最高潮出現在延長賽即將終了之際。當雙方體能都已到達極限，準備迎接殘酷的PK大戰時，蒂勒曼斯在禁區內積極拼搶，成功為比利時博得了一次寶貴的點球機會。他親自操刀主罰，頂住巨大壓力將球穩穩送入網窩，幫助球隊完成3：2絕殺大逆轉。根據知名體育數據機構MisterChip的統計，當皮球越過球門線的那一刻，比賽時間定格在。這顆價值連城的絕殺進球，不僅直接將塞內加爾淘汰出局，更正式超越了2014年阿爾及利亞球員賈布（Abdelmoumene Djabou）對陣德國時所創下的120分49秒紀錄，成為除了打破世界盃歷史最遲進球紀錄，蒂勒曼斯在這場史詩級戰役中的個人表現也堪稱完美。他在本場比賽中個人獨進兩球，是比利時能夠在絕境中死裡逃生的最大功臣。這兩顆進球也讓他將自己的名字刻入了比利時國家隊的歷史殿堂。據統計，蒂勒曼斯成為了世界盃歷史上，。上一位達成這項成就的紅魔前輩，必須追溯到遙遠的1934年5月27日，當時福爾霍夫（Bernard Voorhoof）在對陣德國隊的比賽中踢進兩球。相隔整整92年，蒂勒曼斯用一次完美的個人秀，再次喚醒了這項塵封已久的隊史神蹟。