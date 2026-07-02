我是廣告 請繼續往下閱讀

國軍已完成立即備戰操演 7月將進行聯合防空操演

「棧道行動」以夥伴國為跳板 確保美軍兵力能機動投入

據南韓《中央日報》報導，美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）近日直言，美軍每年在印太地區舉辦的多國聯合大型軍演「棧道行動」（Operation Pathways），就是為了因應中國對台灣發動侵略作戰而準備。對此，國防部長顧立雄昨（1）日表示，美方已注意到中國軍事武力擴張，對印太和平穩定造成威脅，各國也會針對此一情勢採取相關作為。他指出，國軍已完成「立即備戰操演」，接下來還將進行「聯合防空操演」、「漢光實兵演習」及「萬安演習」，都是一系列備戰過程。顧立雄昨赴立法院，並在報告前受訪指出，克拉克提出的重要觀點，是美方已看到中國軍事武力擴張，並對印太區域和平穩定造成相當威脅，因此各國都會針對此一情勢採取相關作為。而國軍日前已完成「立即備戰操演」，接下來7月中旬將進行「聯合防空操演」，未來也將實施「漢光實兵演習」與「萬安演習」，相關演訓都是一系列備戰過程。針對克拉克並指出，棧道行動每年包含53場演習，主要集中在5至6月及9至10月兩個時段，原因是這兩段期間為中國大陸跨海入侵台灣時，海象條件最有利的時期。對此，顧立雄認為，判斷中共是否犯台，不能只看氣候或天象，也必須綜合軍事與非軍事徵候。根據外媒報導，克拉克日前出席美國陸軍協會（AUSA）早餐座談會時表示，棧道行動的核心概念，是以盟國及夥伴國作為跳板，讓印太地區美軍兵力與資源能夠機動投入。他提到，美軍必須在韓國、日本、菲律賓及澳洲確保陸軍預置囤儲，包括彈藥、戰車等重型裝備，以便緊急狀況發生時，美國本土兵力可迅速抵達、接裝並投入作戰。值得注意的是，克拉克此次也明確指出，棧道行動是為阻擋中國大陸武力犯台，受到外界高度關注。棧道行動也會與美韓「自由護盾」（Freedom Shield）、美菲「肩並肩」（Balikatan）等大型例行聯合軍演結合，由太平洋陸軍司令部下轄部隊靈活調動，參與印太區域各項演訓。