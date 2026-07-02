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2026年世界盃32強淘汰賽今（2）日迎來一場驚心動魄的大逆轉，在傳統強權比利時強碰非洲勁旅塞內加爾的比賽中，比利時在落後兩球的絕境下頂住壓力，於常規時間尾聲3分鐘內連轟2球硬是扳平比分，最終在延長賽中以3：2逆轉塞內加爾，時隔8年重返世界盃16強。不過，決定勝負的關鍵12碼卻引發巨大爭議，賽後裁判專家更痛批這次判決「根本是個笑話」，並喊話：「塞內加爾應該要退賽抗議。」本場比賽塞內加爾展現強勢攻勢，一度取得兩球領先，眼看就要爆冷淘汰「歐洲紅魔」。然而比利時在比賽最後階段展開瘋狂反撲，第86分鐘替補上陣的盧卡庫率先破門吹起反攻號角。僅僅3分鐘後，特羅薩德（Leandro Trossard）左路送出精準傳中，提勒曼斯高高躍起頭槌破網，短短幾分鐘內連追兩球，硬是將比賽拖進延長賽。雙方鏖戰至120分鐘仍戰成2：2平手，勝負直到延長賽傷停補時才出現戲劇性轉折。延長賽補時最後時刻，提勒曼斯在禁區內與塞內加爾中場卡馬拉（Lamine Camara）發生身體接觸後倒地，主裁判第一時間並未吹罰犯規，但在VAR提醒下親自觀看重播，最終改判點球。這項判決立刻引爆塞內加爾全隊怒火，多名球員包圍裁判激烈抗議，但判決並未改變。隨後提勒曼斯親自主罰命中，完成個人單場梅開二度，也替比利時完成驚天逆轉，以總比分3：2淘汰塞內加爾，挺進16強，下一戰將迎戰美國與波士尼亞與赫塞哥維納之間的勝方。這場神奇逆轉也讓不少日本球迷勾起痛苦回憶。2018年俄羅斯世界盃，日本曾在16強賽一度取得2：0領先，卻遭比利時連進3球逆轉，其中查德利（Nacer Chadli）補時絕殺，更被稱為「羅斯托夫悲劇」。如今比利時再次在世界盃淘汰賽完成落後兩球的大逆轉，只是這一次悲劇的主角換成了塞內加爾。日本社群媒體再度掀起「羅斯托夫悲劇重演」、「塞內加爾版羅斯托夫悲劇」等討論，「羅斯托夫」一詞也迅速登上社群熱門關鍵字。然而，比利時的勝利卻因最後的判決蒙上一層陰影。西班牙《COPE》電台節目《Tiempo de Juego》裁判專家馬丁（Pedro Martín）賽後直言，這次12碼判決完全不合理。他分析指出，提勒曼斯當時並沒有真正完成射門的機會，而是刻意將腳伸向防守球員，目的就是製造身體接觸。馬丁認為：「比利時隊長知道自己根本沒有辦法處理那顆球，他唯一想做的，就是讓對方碰到自己、製造身體接觸。」馬丁強調，考量到這是世界盃淘汰賽、而且還是延長賽最後時刻，如此關鍵的一球更不應該輕易判罰點球，甚至情緒激動表示：「這樣的判決簡直是個笑話。塞內加爾應該當場退賽抗議，就像之前非洲盃決賽面對摩洛哥那樣。」