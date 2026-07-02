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外媒《華爾街日報》報導，馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索技術公司（SpaceX），開發出類似手機的AI原型機，並在IPO前便已亮相。不過相關消息遭到馬斯克否認，聲稱該篇報導內容是假的。《華爾街日報》聲稱，SpaceX已向部分投資人展示這款AI設備，坦言項目仍處於早期階段，後續設計可能還會有變，目前尚不清楚最終是否會投入生產。報導形容，SpaceX這款裝置原型機，外形相當時尚，甚至比蘋果iPhone還要纖薄，採用高通（Qualcomm）的驍龍晶片（Snapdragon），將搭載、運行SpaceX的專有作業系統，整合馬斯克旗下「xAI」的人工智慧技術。截至發稿時間為止，SpaceX和高通均未對此事做出回應，倒是馬斯克在X上回應「完全是假的」，但沒有詳細說明。不過，儘管馬斯克本人已出面否認，但報導提到，SpaceX已投入數十億美元，將其業務拓展到火箭發射、衛星網路的業務之外，並將資金投入到AI基礎設施、xAI的Grok大型語言模型，以及太空運算計劃裡。今年1月，馬斯克還曾表示，星鏈手機（Starlink phone）在某個時間點並非不可能實現，而這樣的設備一旦問世，將與目前的手機非常不同。原文連結：