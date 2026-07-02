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中聯油脂坦承品管仍有精進空間 未來油品逐批送檢

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」（BaP）超標，引爆食安疑慮。台中食安處指出，已命中聯油脂全面停止涉案產線製造與出貨，並要求業者即刻下架回收，同時追查市面流向與流入數量。在污染原因尚未釐清、改善措施完成且複驗合格之前，不得恢復生產，以避免問題產品再度流入市面。台中市食品藥物安全處表示，獲報後已會同衛福部食藥署前往中聯油脂位於清水的廠區聯合稽查，確認該批問題油品總計約1300公噸，於今年4月8日至10日間出貨予福懋油脂、福壽實業及泰山企業等3家業者，後續涉及14至15款大豆沙拉油品。該批油品製造日期為2026年4月4日，有效期限至9月30日，檢驗結果顯示苯駢芘含量為每公斤8.1微克，高於我國《食品中污染物質及毒素衛生標準》規定的每公斤2.0微克上限約4倍。食安處也表示，若後續查獲業者涉及規避、隱匿或未依規定通報，將依《食品安全衛生管理法》處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，絕不寬貸。中聯油脂昨（1）日發表聲明致歉，表示公司於6月29日晚間收到自主送驗第三方檢驗報告，發現批號315-1150404的大豆沙拉油苯駢芘含量超出法定標準，隔天立即通知福壽、福懋及泰山等3家下游客戶停止相關產品出貨，並同步依規定向主管機關完成通報。面對外界質疑品管是否出現漏洞，中聯油脂表示，現行法規要求每半年檢驗一次，公司原已提高標準，採每季定期委外檢驗，除本次異常批次外，其餘送驗產品皆符合法規。該公司也坦言此次事件凸顯品管仍有精進空間，後續將強化原料進廠把關，提高自主檢驗頻率，並全面實施每批油品送交第三方檢驗，確認符合安全標準後才會出貨。消費者若曾購買相關產品，可洽福壽實業、福懋油脂、泰山企業客服專線辦理退換貨；如有消費爭議，亦可撥打全國消費者服務專線「1950」尋求協助。