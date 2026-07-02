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▲英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）第75分鐘與第86分鐘連進2球，率隊2：1逆轉民主剛果。（圖／路透／達志影像）

2026美加墨世界盃：11場逆轉勝賽事總覽

獲勝球隊 最終比分 半場比分 遭逆轉球隊 賽事亮點與戰況意義 韓國 2-1 0-1 捷克 亞洲猛虎展現強大心理素質，下半場連趕兩球。 德國 2-1 0-1 塞內加爾 傳統強權拒絕爆冷，穩紮穩打逆轉非洲勁旅。 埃及 3-1 0-1 紐西蘭 埃及法老下半場火力全開，連進3球踢垮對手。 阿爾及利亞 2-1 0-1 約旦 阿拉伯內戰，阿爾及利亞後發先至收下勝利。 摩洛哥 4-2 0-1 海地 爆發本屆精彩進球大戰，摩洛哥展現絕對火力優勢。 厄瓜多 2-1 0-1 德國 超級冷門！ 南美黑馬厄瓜多硬生生逆轉奪冠熱門。 土耳其 3-1 0-1 美國 星月軍團下半場接管比賽，讓地主國吞下苦果。 民主剛果 3-1 0-1 烏茲別克 非洲強權展現驚人體能，拖垮中亞勁旅防線。 巴西 2-1 0-1 日本 森保一戰術差點奏效，森巴軍團驚險守住顏面。 英格蘭 2-1 0-1 民主剛果 32強淘汰賽！ 凱恩梅開二度，將球隊從懸崖邊拉回。 比利時 3-2 0-2 塞內加爾 32強淘汰賽！ 史詩級讓二追三戲劇逆轉秀。

2026年美加墨世界盃真的讓球迷心臟快受不了！本屆賽事從小組賽一路踢到32強淘汰賽，已經多次出現落後球隊後來居上的戲劇性場面，隨著英格蘭以2：1逆轉民主剛果、比利時在0：2落後下以3：2氣走塞內加爾，本屆世界盃逆轉勝場次正式累積到11場，刷新賽史最高紀錄。這也代表2026年世界盃已成為史上最會「翻盤」的一屆賽事，無論領先幾球，在終場哨音響起前都不能說穩贏。根據權威數據機構Opta的最新統計，隨著英格蘭在下半場以2：1逆轉民主剛果，以及比利時在0：2的絕對劣勢下，於延長賽以3：2驚天逆轉塞內加爾，本屆美加墨世界盃的「逆轉勝」場次已經正式來到了這項數據有多誇張？Opta指出，2026年世界盃是賽史舉辦至今，。這意味著無論是小組賽還是高壓的淘汰賽，落後方展現出的心理素質與反撲能力都達到了前所未有的高度。過去那種「進一球後就全線退防死守」的保守戰術，在本屆強大的進攻火力與戰術變化面前，已經不再是贏球的保證。攤開這份熱騰騰的「逆轉榜單」，苦主與英雄同樣令人津津樂道。從小組賽開始的韓國逆轉捷克，到南美天王巴西氣走日本；再到淘汰賽階段，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）的梅開二度救主，以及比利時重演「讓二追三」的紅魔奇蹟，這11場逆轉大秀，每一場都成為了各國球迷茶餘飯後的話題。對於接下來準備在16強賽事中亮相的球隊而言，這項歷史紀錄無疑是一個最嚴厲的警訊：在裁判吹響終場哨音之前，沒有任何領先是絕對安全的。