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效力於休士頓太空人隊的台灣旅美右投鄧愷威，日前在對戰底特律老虎先發失利後，原本隨即遭到球團下放3A。不過大聯盟官方今（2）日傳出名單異動，太空人球團撤銷該項下放決定，主因是後續醫療檢查確認鄧愷威早在程序完成前就已出現「右膝扭傷」傷勢，因此重新將他改列15天傷兵名單。隨後，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）今日受訪時證實，鄧愷威歸隊後會從牛棚出發。大聯盟生涯邁入第3年的鄧愷威，本季轉戰太空人後投出亮眼實績，在球隊開季先發輪值殘破不堪之際，成功扮演了先發救火隊與長中繼的活水。他今年至今共出賽23場其中有10場先發，在64局的投球中送出63次三振，繳出4勝6敗、防禦率4.36、WHIP 1.36的不俗成績。然而進入6月份後，鄧愷威的壓制力斷崖式下滑。最近5場先發主投22局就狂掉19分自責分，防禦率飆升至7.77；近7場先發的防禦率6.00。上一戰對陣老虎，他僅投3.2局就被敲出8支安打、失掉4分，賽後立刻收到降級通知。根據《The Athletic》報導，太空人球團在後續追蹤中，發現鄧愷威的右膝扭傷早已發生，無法以健康球員身分進行名單異動，因此特別將15天傷兵名單的起始日追溯至6月28日。鄧愷威先前也曾坦言身體確實出現疲勞感，畢竟本季大聯盟64局的投球負荷，已遠遠超過他過去兩年加總的40局。針對鄧愷威的突發傷勢，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）今日受訪時透露了球隊接下來的復健規劃。他指出，鄧愷威在養傷與調整期間，將會前往佛羅里達基地聯盟（Florida Complex League）進行階段性的投球與機制恢復訓練。同時，艾斯帕達也直接宣告了鄧愷威未來回歸後的角色會有變動。主帥明確表示，在他傷癒復出返回大聯盟後，球隊將會讓他轉任專職牛棚投手，不再參與先發輪值的競爭。現階段制服組與教練團的核心目標，是讓這位台灣右投獲得完全的休息空間。