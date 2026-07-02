成為世界盃史上第一支比賽第85分鐘落後2球，但第90分鐘追平的球隊

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他們會不惜一切代價去死守禁區

▲本屆世界盃最具代表性的逆轉戰役，莫過於「歐洲紅魔」比利時在32強淘汰賽中，於0：2的絕對落後下，最終在延長賽以3：2驚險逆轉絕殺塞內加爾，完美詮釋了不放棄的奮戰精神。（圖／路透／達志影像）

加西亞換下了陣中核心德布勞內（Kevin De Bruyne）與多庫（Jeremy Doku）

在剛結束的世界盃32強賽中，比利時隊在西雅圖上演了一場驚心動魄的逆轉秀。儘管球隊在下半場一度以0：2落後，但最終以3：2驚險擊敗塞內加爾隊晉級16強，。賽後，比利時主帥魯迪加西亞（Rudi Garcia）接受採訪時，親自解密了球隊逆轉的關鍵，並直指塞內加爾在戰術上犯下了致命錯誤。談到塞內加爾在兩球領先後崩盤的原因，加西亞表示：「我們很了解這類球隊，他們在比賽臨近尾聲時往往會失去原有的戰術紀律。我們也料到了在2：0領先時，，但在我看來這是一個致命的錯誤。」加西亞進一步強調，一旦被追成2：1，整場比賽的勢頭就徹底改變了。他甚至開玩笑說：「以後要是我們兩球領先，請千萬提醒我別這麼做。」這場比賽也正如他所料，替補登場的盧卡庫（Romelu Lukaku）在第86分鐘吹響反攻號角打入1球，隨後蒂勒曼斯（Youri Tielemans）在第89分鐘絕平，並在延長賽罰入致勝12碼罰球，完成3：2的驚天逆轉。加西亞進一步強調，一旦被對手追成2：1，整場比賽的勢頭就會徹底改變。他甚至在補水暫停時告訴球員，就算到第90分鐘還是0：2落後，球隊依然有機會連追2球。賽後盧卡庫受訪時難掩激動，甚至一度爆粗口隨後致歉：「大家毫無保留地拚出了精氣神。我們展現了極大的韌性與血性，面對塞內加爾這種在技術、身體與戰術上都是頂尖的球隊，我們在絕境中撐了過來。」至於為何在延長賽沒有親自操刀致勝12碼罰球，盧卡庫坦言自己近期在心理上處於較艱難的時期，因此選擇把機會讓給大心臟的蒂勒曼斯，並強調「只要球隊能贏，誰來主罰都一樣」。儘管結果是勝利的，但這場比賽加西亞的臨場調度在比利時國內引發了軒然大波。在0：2落後時，，隨後又用老將默尼耶（Thomas Meunier）換下表現出色的德克伊珀（Maxim De Cuyper）。比利時電視台著名評論員菲利普若斯（Filip Joos）在直播中痛批這些決定「無法理喻」，甚至放話如果比利時輸球，加西亞的執教生涯將留下笑柄。此外，電視節目主持人范紐維克（Karl Vannieuwkerke）與分析師伊姆克庫爾圖瓦（Imke Courtois）也抨擊加西亞在場邊不斷寫字、滑手機的行為如同「滑稽短劇」。面對排山倒海的質疑，加西亞在賽後做出反擊。他解釋在場邊頻繁做筆記是為了確保換人調整絕不出錯：「我很清楚替補席上擁有哪些底牌。中場有高度與對抗，前鋒線有絕對的速度。」加西亞驕傲地表示，盧卡庫已經連續3次替補登場發揮關鍵作用，這是一場屬於整個團隊的勝利。現年62歲的加西亞自2025年1月接掌比利時兵符以來，雖在預選賽與小組賽保持不敗，但其執教風格始終未能完全贏得國內信任。挺進16強後，比利時下一輪將迎戰東道主美國隊與波黑隊（Bosnia and Herzegovina）之間的勝方。