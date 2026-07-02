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美國股市週三（1日）四大指數全數走弱，其中費半指數重挫逾6%，再加上台指期夜盤下跌867點，帶動台北股市今（2）日開盤下跌185.1點、來到46833.89點；不過，跌幅隨後擴大，最低下跌逾千點，觸及45981.89點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.82點、來到429.41點。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌55元、來到2450元；聯發科開盤下跌135元、來到4200元；台達電開盤下跌35元、來到1955元。晶片股大多下跌，連累那斯達克指數、費城半導體指數表現，加上聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）在葡萄牙舉行的歐洲央行會議上坦言「物價依然過高」，重申讓通膨率回到2%的目標，但仍拒絕針對未來利率政策提供前瞻指引，美股週三主要指數皆收黑。1日美股收盤，道瓊工業指數微挫13.96點或0.03%，收52305.24點；標普500指數小跌16.13點或0.22%，收7483.23點；科技股為主的那斯達克指數則下跌173.69點或0.66%，收26040.03點；費城半導體指數重挫893.68點或6.27%，收13353.28點。台積電ADR下跌6.95%，日月光ADR下跌4.64%，聯電ADR下跌5.51%，中華電信ADR下跌0.53%。台指期夜盤雖盤中一度翻紅，但隨後跌幅擴大，終場下跌867點或1.84%，收在46354點，台積電期貨盤後終場下跌45元或1.79%，收在2475元。