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▲蒂勒曼斯（Youri Tielemans）在延長賽第124分43秒操刀12碼破門，改寫世界盃史上單場最晚進球紀錄。（圖／路透／達志影像）

▲塞內加爾因延長賽最後階段因一次爭議的12碼罰球出局，球員對判罰一致性表達不滿，也讓VAR制度再次成為世界盃焦點。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，比利時以3：2逆轉淘汰塞內加爾，但這場比賽最受爭議的焦點，是延長賽最後階段那一次VAR介入後改判的12碼。塞內加爾中場卡馬拉（Lamine Camara）在禁區內防守時與蒂勒曼斯（Youri Tielemans）發生接觸，主裁判原本沒有吹判犯規，卻在VAR提醒後親自到場邊螢幕觀看，最終改判比利時獲得12碼，也讓蒂勒曼斯操刀破門完成絕殺。這球到底該不該吹？VAR何時能介入？「先碰到球」是否就一定不犯規？《NOWNEWS》帶讀者一次看懂這次爭議判決背後的規則關鍵。比利時與塞內加爾之戰堪稱本屆世界盃32強淘汰賽最戲劇性的比賽之一。塞內加爾一度靠迪亞拉（Habib Diarra）與薩爾（Ismaïla Sarr）進球取得2：0領先，看似即將淘汰歐洲紅魔。不過比利時在正規賽尾聲突然甦醒，先由盧卡庫（Romelu Lukaku）第86分鐘破門追回1球，蒂勒曼斯第89分鐘再以頭槌扳平，硬是把比賽拖進延長賽。真正引爆爭議的場面出現在延長賽最後階段。卡馬拉在禁區內防守傳中球時，與蒂勒曼斯發生身體接觸，兩人雙雙倒地。主裁判第一時間並未判罰犯規，比賽繼續進行，但VAR隨後介入，建議主裁判到場邊螢幕重新檢視。經過長時間複核後，主裁判改判塞內加爾禁區內犯規，比利時獲得12碼。蒂勒曼斯親自操刀命中，最終幫助比利時以3：2淘汰塞內加爾。這次判決最容易讓球迷困惑的地方，在於「防守球員是否先碰到球」。許多球迷直覺認為，只要後衛先碰到球，就不應該被判犯規；但在足球規則裡，這不是唯一判斷標準。裁判判斷禁區內防守動作時，除了看球員是否碰到球，也會看後續動作是否對進攻球員造成不合理接觸。例如防守球員即使先碰到球，但鏟球動作隨後踢到對方小腿、絆倒對方，或以危險方式阻擋對方繼續爭球，仍可能被認定為犯規。換句話說，「先碰球」不是免死金牌。這次爭議的關鍵就在於，VAR與主裁判最終認定卡馬拉的防守動作不只是單純碰球，而是後續確實踢到蒂勒曼斯，並影響對方在禁區內完成進攻，因此構成12碼判罰依據。根據VAR制度，影像輔助裁判並不是用來重判整場比賽，而是在少數關鍵情況下協助主裁判修正重大錯誤。VAR主要可介入四大類判決：進球是否有效、12碼判罰、直接紅牌，以及裁判認錯球員身分。比利時這次爭議屬於「12碼判罰」範圍，因此VAR本來就有介入空間。不過VAR介入仍有一個重要門檻，也就是原判必須被認為可能存在「明顯且清楚的錯誤」，然而，這也是爭議最大之處。支持改判者會認為，慢動作畫面顯示卡馬拉確實踢到蒂勒曼斯，主裁判第一時間漏判，因此VAR介入合理；反對者則會認為，這類禁區內身體接觸本來就有裁判主觀判斷空間，若不是非常明顯的犯規，VAR不應該在延長賽最後階段推翻原判。VAR判罰常見爭議之一，就是慢動作重播可能放大接觸程度。足球比賽在高速對抗下，禁區內本來就經常出現身體碰撞、鏟球、卡位與腳步交錯；但當畫面被逐格播放時，一些原本在比賽節奏中看似自然的接觸，可能變得更像犯規。這次卡馬拉與蒂勒曼斯的接觸，也正好落在這個灰色地帶。若從塞內加爾角度來看，卡馬拉是在防守傳中球時正常爭搶，並非蓄意踢人；但從比利時角度來看，蒂勒曼斯在禁區內確實受到接觸後倒地，進攻機會也因此中斷。因此，這球的爭議並不是「有沒有接觸」，而是「這個接觸是否足以構成犯規」，以及「這個犯規是否明顯到足以讓VAR推翻原判」。回到最核心問題：這球到底該不該吹？若主裁判認定卡馬拉只是合理爭球、接觸幅度不足以造成犯規，那麼維持原判不吹12碼也有解釋空間。但若裁判透過VAR畫面確認卡馬拉確實踢到蒂勒曼斯，且該接觸阻礙進攻球員繼續完成動作，那麼改判12碼也符合規則邏輯。換句話說，這不是單純用「先碰球」就能解答的判例，而是必須同時考量防守動作、接觸位置、接觸後果，以及VAR是否達到介入門檻。這也是為什麼同一顆球，會讓支持與反對聲音都相當強烈。VAR的存在，是為了減少重大誤判，但它無法完全消除足球判罰中的主觀灰色地帶。尤其在淘汰賽、延長賽、甚至最後讀秒階段，每一次VAR介入都可能改變一支球隊的命運，也會被放大檢視。比利時帶著巨大爭議12碼完成絕殺，將塞內加爾淘汰出局，這一場比賽再次提醒所有人：VAR不是沒有爭議的答案，而是一套讓裁判有機會重新檢視關鍵判決的工具。只是真正的問題仍在於，什麼樣的接觸足以構成犯規？什麼樣的錯誤才算「明顯且清楚」？這些標準如何在每一場比賽中維持一致，才是VAR制度最難解的課題。