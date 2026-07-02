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美國半導體、晶片股持續遭到拋售，不只美股2026年下半年首個交易日全面收黑，亞股今（2）日開盤表現亦不佳，日經225指數開盤即重挫逾1500點，韓國綜合股價指數（KOSPI）開盤跌幅達到6%，觸發賣方熔斷機制。綜合《NHK》、《韓聯社》報導，日經指數2日開盤報70039.89點，隨後下跌1521.16點或2.2%至68953.8點，1日美股的拋售潮也蔓延至東京股市的同類型股票。至於韓股部分，KOSPI開盤報7933.10點，比起前一交易日下跌370.31點，失守8000點關口，不到10分鐘便啟動SIDECAR機制，暫停程式化交易5分鐘，解禁後進一步下跌6%。報導指出，這是KOSPI自上月11日以來，時隔15個交易日，開盤再次跌破8000點。截至發稿時間為止，日經指數暫跌1158.30點，報69316.66點；KOSPI暫跌495.29點，報7808.12點。