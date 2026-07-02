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吳靜怡：習近平威權用詞升級

吳靜怡：王毅警告盧比歐對台「慎之」等同對美國劃紅線

吳靜怡：北京欲測試民主世界的壓力底線

中國昨（1）日慶祝中國共產黨成立105週年，中國國家領導人習近平在紀念大會上宣稱「解決台灣問題、實現祖國完全統一」是中共歷史任務，而中國外交部長王毅前一晚也與美國國務卿盧比歐通話，主要談及美中未來合作，並再次提到台灣議題。對此，政治評論員吳靜怡認為，習近平將過去「反對台獨」的說法升高為「堅決打擊台獨」，顯示北京對台修辭與威嚇升級；同時，王毅也警告美國國務卿盧比歐，涉台問題「牽一髮動全身」，要求美方慎處台灣議題，顯見台灣問題已超越兩岸範疇，成為威權體制對全球民主陣營的壓力測試。吳靜怡今發文指出，習近平昨在紀念大會上表示：「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是我們黨的歷史任務」，並強調「對『台獨』分裂勢力堅決打擊」，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一。值得注意的是，北京過去常講「反對台獨」，這次卻把語氣拉高到「堅決打擊台獨」。這不是一般政治口號，而是威權用詞的升級，也是北京面對賴清德政府強硬反擊中國《民族團結進步促進法》後的集體焦慮。吳靜怡認為，王毅在7月1日前夕急電盧比歐，直接用「牽一髮動全身」警告華府，要求美方在涉台問題上必須「慎之又慎」。這6個字不是外交辭令，而是北京對美國劃紅線，台灣議題是美中關係的最高風險點，也是北京最想迫使民主世界退讓的壓力點。總統賴清德立即回應：「要守護民主主義的台灣，不讓它變成中國的台灣」，並指示政府研擬對抗措施。吳靜怡點出，中國一手用新法搞境外法律戰，把中國的政治紅線延伸到海外；一手在社群與國際媒體上拉高統戰聲量，試圖製造台灣即將被窒息的假象。但諷刺的是，台股卻收上47,000點、站在歷史高檔，直接賞了中南海一記響亮耳光。北京真正測試的是什麼？測試美國會不會退，日本會不會怕，歐洲會不會沉默，也測試台灣內部會不會有人把中國威脅包裝成「和平選項」！吳靜怡直指，台灣問題早已超越兩岸範疇，變成威權侵略者體制對全球民主陣營的「壓力測試」。北京用民族團結法搞境外法律戰，用王毅的警告搞外交封鎖，用網軍與統戰手段搞認知作戰，目的就是測試國際社會的認知韌性，以及美國新政府對保護非紅供應鏈的決心。吳靜怡強調，習近平再喊統一台灣，王毅再警告盧比歐，台灣議題成為中共的陳年政治春藥，更是證明中共在國際眼裡猶如泡芙，黔驢技窮、威權的虛胖，不斷測試自由世界的底線，讓民主世界不能裝睡。北京的策略已從單一軍事威懾，轉向法律戰、修辭戰、灰色地帶行動三管齊下同步施壓，民主世界將再展現退無可退的團結。