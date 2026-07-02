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在2026年溫布頓網球錦標賽的男單賽事中，39歲的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）與現任世界球王辛納（Jannik Sinner）雙雙展現大將之風。兩位奪冠大熱門皆以直落三的優異表現擊退對手，順利挺進男單第三輪。為了追平溫網八冠紀錄以及史無前例的大滿貫第25冠，喬科維奇在中央球場打出了一場大師級的代表作。他僅耗時98分鐘，就以 6：3、6：4、6：2 輕鬆擊退因傷病導致排名滑落的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。這場比賽喬科維奇的進攻與防守幾乎無懈可擊，狀態在第二盤達到頂峰：他的一發得分率高達100%，且單盤僅出現1次非受迫性失誤。整場比賽下來，他也僅有極少的7次非受迫性失誤。英國前網球名將韓曼（Tim Henman）在講評時大讚這正是「火力全開」的喬科維奇，並直言他徹底瓦解了對手的防線。場內外亮點： 喬科維奇在場上表現得相當放鬆，甚至在第三盤前與球僮開了個小玩笑。賽後，他對於外界形容他打出「復古（vintage）」級的表現感到滿意，並幽默地向在場邊觀賽的高爾夫名將麥克羅伊（Rory McIlroy）下戰帖，笑稱要在網球場上對決，贏家可以帶走麥克羅伊身上的美國名人賽綠夾克。身為大會衛冕冠軍與世界球王，辛納在歷經首輪五盤大戰的考驗後，本輪狀態顯著回溫。面對世界排名第48的葡萄牙好手波黑斯（Nuno Borges），辛納耗時2小時32分鐘，以 7：6 (7：4)、7：6 (7：2)、6：4 直落三過關。儘管波黑斯在比賽首盤以強力擊球與精巧的放小球製造不少威脅，甚至在第二盤短暫取得破發優勢，但這位四屆大滿貫得主總能在關鍵的搶七局中提升專注度並接管比賽。這場勝利不僅讓辛納收下在全英俱樂部的跨季九連勝，也證明了他的身體狀態與擊球節奏正漸入佳境。