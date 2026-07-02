藝人狄鶯兒子孫安佐因玩火槍遭收押禁見，日前終於以百萬元交保，為了迎接兒子的回歸，狄鶯在社群分享自己穿碩士服熱舞的AI影片，隨著影片曝光，大家也想到她5年前曾發表以兒子為研究主題的碩士論文，沒想到58頁裡都是孫安佐，讀者打趣說道：「真正的從『0』開始生論文。」
狄鶯論文被翻出！58頁內容全公開
根據「臺灣博碩士論文知識加值系統」網站，可以看見狄鶯就讀亞洲大學企業管理碩士班期間，以《Z世代自媒體行銷後危機處理、職涯發展策略規劃》為題完成碩士論文，全篇共58頁，研究對象正是兒子孫安佐，她以2018年孫安佐在美國因玩笑話引發風波為研究動機，探討返台後如何利用YouTube等自媒體，重建個人形象與規劃未來職涯。
為了增加研究的實務性，狄鶯還親自訪談多位知名網紅，包括陳之漢、孫生、放火及鍾明軒等人，從不同角度分析自媒體經營與危機處理策略，她也以自己與丈夫孫鵬的經驗做舉例，認為當年面對輿論與指控時，選擇保持沉默、不跟外界正面交鋒，是協助兒子順利返台的重要策略之一。
另外狄鶯也設計了一份「孫安佐問卷」，詢問填問卷者孫安佐如果需要繼續網紅生活需要具備什麼技能、不做網紅的話需要什麼能力、孫安佐重回社會需要什麼能力等，為此幫兒子設計一套是設在社會生存的方式。
狄鶯的論文再次被翻出來後，許多網友也紛紛到系統上查看鉅作，「連問卷設計都是以孫安佐為主題」、「完美示範『生』一本論文，從零開始生」、「真是安佐宇宙耶」、「不知道孫安佐本人有沒有答應」、「全場唯一真的『生』論文的人」；也有許多網友真的認真去看，認為狄鶯雖然拿兒子來研究很荒謬，但確實是一份認真寫完的論文。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據「臺灣博碩士論文知識加值系統」網站，可以看見狄鶯就讀亞洲大學企業管理碩士班期間，以《Z世代自媒體行銷後危機處理、職涯發展策略規劃》為題完成碩士論文，全篇共58頁，研究對象正是兒子孫安佐，她以2018年孫安佐在美國因玩笑話引發風波為研究動機，探討返台後如何利用YouTube等自媒體，重建個人形象與規劃未來職涯。
為了增加研究的實務性，狄鶯還親自訪談多位知名網紅，包括陳之漢、孫生、放火及鍾明軒等人，從不同角度分析自媒體經營與危機處理策略，她也以自己與丈夫孫鵬的經驗做舉例，認為當年面對輿論與指控時，選擇保持沉默、不跟外界正面交鋒，是協助兒子順利返台的重要策略之一。
另外狄鶯也設計了一份「孫安佐問卷」，詢問填問卷者孫安佐如果需要繼續網紅生活需要具備什麼技能、不做網紅的話需要什麼能力、孫安佐重回社會需要什麼能力等，為此幫兒子設計一套是設在社會生存的方式。