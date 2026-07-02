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2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，美國與波赫之戰出現超有哏花絮！美國前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）在上半場第31分鐘一度攻破波赫球門，進球後他興奮模仿NBA巨星詹姆斯（LeBron James）的招牌「霸王步」慶祝，沒想到邊裁隨即舉旗示意越位，進球被判無效，也讓巴洛貢的慶祝動作當場被「打斷施法」。不過他沒有尷尬太久，第45分鐘再度破門，這次進球確認有效，巴洛貢也再次跳出霸王步，終於把慶祝動作完整做完。美國隊在主場球迷面前迎戰波赫，上半場積極尋找進攻機會。第31分鐘，巴洛貢一度把握機會將球送進網窩，進球後他顯得相當興奮，立刻在場上做出詹姆斯經典的「霸王步」慶祝動作。不過尷尬的是，巴洛貢還沒慶祝完，邊裁就舉旗示意越位，這顆進球隨即被判無效。原本氣勢十足的慶祝動作瞬間被中斷，也讓這一幕成為比賽上半場最有趣的插曲。雖然第一次進球被吹掉，但巴洛貢沒有受到太大影響。第45分鐘，他終於迎來真正屬於自己的進球，成功幫助美國改寫比分。這一次，巴洛貢的進球沒有問題，也沒有越位疑慮。進球後，他再次做出詹姆斯招牌霸王步慶祝，彷彿是在彌補第31分鐘被打斷的尷尬場面。這回邊裁沒有再舉旗，巴洛貢也終於能放心完成整套慶祝動作。巴洛貢這次慶祝之所以引發討論，除了進球本身，也因為他選擇模仿詹姆斯的招牌動作。詹姆斯是美國體壇最具代表性的巨星之一，「霸王步」更是球迷相當熟悉的慶祝符號。在世界盃淘汰賽舞台上，美國球員用NBA元素慶祝進球，也讓這場比賽多了跨界話題。尤其巴洛貢第一次慶祝被越位打斷，第二次真的破門後又再跳一次，前後呼應的畫面相當有戲，也讓這段花絮更具記憶點。