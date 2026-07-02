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▲泰山、福壽、福懋3家公司因油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」苯駢芘（BaP）檢驗不符合，共計15品項，啟動下架回收機制。（圖／食藥署提供）

衛福部食藥署昨（1）日晚間公布，中聯油脂股份有限公司主動通報，一批大豆沙拉油驗出致癌物「苯駢芘」含量超標，並已供應給泰山、福壽、福懋等3家食品大廠。《NOWNEWS》也整理各大通路退貨機制，全聯、大全聯、萬家福、愛買退貨方法，全聯、大全聯：收到通知後，已第一時間啟動相關商品下架作業並停止販售。，門市將全力協助辦理退貨事宜。萬家福量販、樂家康超市：目前已將泰山不飽和健康沙拉油等兩款商品預防性下架，待供檢驗合格後再恢復上架；消費者若對購買商品有疑慮，愛買：泰山不飽和沙拉油跟泰山沙拉油已於7月1日早上的第一時間就已下架，其餘油品並未販售。泰山公司（免發票也能退）：泰山公司表示，凡於2026年4至6月曾購買泰山產品之消費者，可透過泰山0800-079080專線、官方Line帳號、官網及相關社群平台聯繫諮詢，消費者無論產品有無使用皆可將購買憑證或發票（或列印電子發票）寄回泰山總公司並提供掛號回寄地址，泰山將回寄郵政匯票，消費者可至郵局兌換現金。若是，只要能夠提供於上述期間實際購買產品之消費者，泰山公司盤點可能受波及的產品包含：