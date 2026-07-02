衛福部食藥署昨（1）日晚間公布，中聯油脂股份有限公司主動通報，一批大豆沙拉油驗出致癌物「苯駢芘」含量超標，並已供應給泰山、福壽、福懋等3家食品大廠。《NOWNEWS》也整理各大通路退貨機制，全聯、大全聯、萬家福、愛買退貨方法，若找不到發票或購買憑證，可直接聯繫泰山公司，將委由專人聯繫安排到府親收產品。
大豆油爆致癌物超標！全聯、大全聯、萬家福退貨方法
全聯、大全聯：收到通知後，已第一時間啟動相關商品下架作業並停止販售。消費者憑原交易完整發票及商品，至當時購物的分店，門市將全力協助辦理退貨事宜。
萬家福量販、樂家康超市：目前已將泰山不飽和健康沙拉油等兩款商品預防性下架，待供檢驗合格後再恢復上架；消費者若對購買商品有疑慮，可持發票到萬家福、樂家康門市辦理退換貨。
愛買：泰山不飽和沙拉油跟泰山沙拉油已於7月1日早上的第一時間就已下架，其餘油品並未販售。至於退貨規則，需消費者向泰山進行退貨。
找不到商品、發票！泰山無發票也可退貨
泰山公司（免發票也能退）：泰山公司表示，凡於2026年4至6月曾購買泰山產品之消費者，可透過泰山0800-079080專線、官方Line帳號、官網及相關社群平台聯繫諮詢，消費者無論產品有無使用皆可將購買憑證或發票（或列印電子發票）寄回泰山總公司並提供掛號回寄地址，泰山將回寄郵政匯票，消費者可至郵局兌換現金。
若是無法寄發票或無發票者，只要能夠提供於上述期間實際購買產品之消費者，泰山公司將委由專人聯繫安排到府親收產品；即日起至9/30均可受理相關作業。
泰山公司盤點可能受波及的產品包含：金酥耐炸油18L、沙拉油18L、環保鐵桶沙拉油18kg、泰山不飽和大豆沙拉油2.6L、泰山精選蔬菜油3L、泰山好理調合油2L、泰山大豆沙拉油0.6L、泰山歐式果實精華調合油1.5L、泰山好理調合油0.6L、花生風味調和油2L。
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全聯、大全聯：收到通知後，已第一時間啟動相關商品下架作業並停止販售。消費者憑原交易完整發票及商品，至當時購物的分店，門市將全力協助辦理退貨事宜。
萬家福量販、樂家康超市：目前已將泰山不飽和健康沙拉油等兩款商品預防性下架，待供檢驗合格後再恢復上架；消費者若對購買商品有疑慮，可持發票到萬家福、樂家康門市辦理退換貨。
愛買：泰山不飽和沙拉油跟泰山沙拉油已於7月1日早上的第一時間就已下架，其餘油品並未販售。至於退貨規則，需消費者向泰山進行退貨。
泰山公司（免發票也能退）：泰山公司表示，凡於2026年4至6月曾購買泰山產品之消費者，可透過泰山0800-079080專線、官方Line帳號、官網及相關社群平台聯繫諮詢，消費者無論產品有無使用皆可將購買憑證或發票（或列印電子發票）寄回泰山總公司並提供掛號回寄地址，泰山將回寄郵政匯票，消費者可至郵局兌換現金。
若是無法寄發票或無發票者，只要能夠提供於上述期間實際購買產品之消費者，泰山公司將委由專人聯繫安排到府親收產品；即日起至9/30均可受理相關作業。
泰山公司盤點可能受波及的產品包含：金酥耐炸油18L、沙拉油18L、環保鐵桶沙拉油18kg、泰山不飽和大豆沙拉油2.6L、泰山精選蔬菜油3L、泰山好理調合油2L、泰山大豆沙拉油0.6L、泰山歐式果實精華調合油1.5L、泰山好理調合油0.6L、花生風味調和油2L。