我是廣告 請繼續往下閱讀

熱帶性低氣壓還在發育 雙颱估今天接力生成

▲南海的 TD09 路徑往北，成為颱風後對台灣的影響有限。（圖／中央氣象署）

南海颱風無影響 關島附近颱風恐襲台

▲下周三過後，由 TD10 增強的颱風，將會來到台灣東南方附近的海面，路徑可能造成威脅。（圖／翻攝NCDR）

颱風大小將左右路徑 下周最關鍵

西北太平洋有2個熱帶性低氣壓，今（2）日有機會接力成為颱風「巴威、梅莎」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，關島東南方的 TD09 對台灣無影響，不過關島附近的 TD10，下周可能變為又大又強的颱風，甚至對台灣有潛在威脅，下周後半段台灣的天氣需要特別關注。吳聖宇指出，海面上目前有2個熱帶性低氣壓，南海的 TD09 受到垂直風切干擾，發展較緩慢，但仍有機會在今天達到輕度颱風等級。關島東南方遠海 TD10 則有完整的螺旋狀雲帶結構，發展良好，即將增強為輕度颱風，也就是說，今天可能同時出現兩個颱風在西北太平洋海面上，將先後被命名為「巴威、梅莎。」吳聖宇提及，南海的 TD09 路徑往北，明天侵襲海南島，周六進入廣西，對台灣沒有威脅，周末 TD09 北上時，可能帶動較多水氣趨向華南沿岸地區，對台灣的影響程度也有限，午後熱對流雷雨情況可能略有增多，不過整體天氣沒有太顯著的變化。遠洋的 TD10，未來5至7天沿著太平洋高壓一路往西北，下周三左右來到台灣東南方海域前，對台灣的天氣還沒有明顯的影響，直到下周四太平洋高壓逐漸減弱東退，TD10 逐漸開始北轉，北轉的角度大小將決定它是否會在「下周五、下周六」侵襲台灣附近區域。吳聖宇說明，若觀察歐洲預報（ECMWF），傳統物理模式認為，颱風北轉幅度較小，可能一路朝台灣附近撞進來，AI 模式預報則認為，颱風會出現比較大的角度北轉，最後經過台灣以東到琉球群島一帶海面，跟台灣擦身而過，影響的程度相對較小。吳聖宇強調，颱風本身的大小也將左右其路徑，如果颱風的 SIZE 越大，越有機會讓高壓位置出現調整，颱風容易轉向，因此未來 TD10 若發展成又大又強的颱風，下周三之後是否能順利讓高壓位置出現調整就非常值得觀察，也事關下周四到下周日，台灣附近的風雨狀況。