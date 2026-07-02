沙拉油驚傳致癌物超標！食藥署公布大豆油致癌物「苯駢芘」超標4倍，波及泰山等三大品牌15款品項、緊急下架。面對用油危機，食品業老闆妙妙揭密挑選健康油品的「6大關鍵」，直指盲信發煙點、挑錯精煉油反而吃進致癌物；營養師許瓊月也示警，人體半數細胞由油脂構成，吃錯油引發全身慢性發炎，並推薦3款高穩定安心油。
🟡三大避雷指標先看 打破高發煙點迷思
面對全台廚房焦慮，食品業老闆妙妙過去在YouTube頻道「醍醐WAY」指出挑油前3個關鍵：首先，打破「發煙點越高越好」的舊迷思，科學證實油脂高溫是否變質，關鍵在於其中能抵擋有害化學反應的「多酚與抗氧化物」；第二，關注「Omega-9（單元不飽和脂肪酸）」含量，它是決定油脂加熱結構穩定的核心；第三，選擇「單一油品」並避開調和油，因為混油成分複雜，反而讓人難以精準掌控烹調溫度。
🟡深色冷壓拒絕精煉 破解只能涼拌話術
另外三個關鍵則關乎製程與包裝。妙妙強調，第四應選擇未經高溫加工、標示「Extra Virgin」或「冷壓初榨」的油，第五並拒絕可能產生致癌物的透明「精煉油」。她狠辣踢爆，過去「初榨油只能涼拌」多是商人為了將受損果實透過高溫精煉消除異味所創造的行銷話術。最後第六點，好油營養物質極度怕光，必須挑選「深色玻璃瓶」裝，優良成分才不會揮發流失。
🟡營養師力推3款安心油 看清標示防發炎
營養師許瓊月過去也曾在YouTube頻道「詹姆士官方專屬頻道」中說明，人體有 60 兆個細胞，有一半成分需要油脂，「你吃什麼油，細胞就是什麼形狀。」若烹調方式錯誤或吃進劣油，身體在不知不覺中就會產生慢性發炎反應。為了在食安危機中自保，妙妙與許瓊月共同推薦三種 Omega-9 含量最高、結構最穩定的「安心油品」：分別是橄欖油、苦茶油，以及高油酸的葵花油。購買時千萬別嫌麻煩，翻到背面看清成分標示，才能守護細胞健康。
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面對全台廚房焦慮，食品業老闆妙妙過去在YouTube頻道「醍醐WAY」指出挑油前3個關鍵：首先，打破「發煙點越高越好」的舊迷思，科學證實油脂高溫是否變質，關鍵在於其中能抵擋有害化學反應的「多酚與抗氧化物」；第二，關注「Omega-9（單元不飽和脂肪酸）」含量，它是決定油脂加熱結構穩定的核心；第三，選擇「單一油品」並避開調和油，因為混油成分複雜，反而讓人難以精準掌控烹調溫度。
另外三個關鍵則關乎製程與包裝。妙妙強調，第四應選擇未經高溫加工、標示「Extra Virgin」或「冷壓初榨」的油，第五並拒絕可能產生致癌物的透明「精煉油」。她狠辣踢爆，過去「初榨油只能涼拌」多是商人為了將受損果實透過高溫精煉消除異味所創造的行銷話術。最後第六點，好油營養物質極度怕光，必須挑選「深色玻璃瓶」裝，優良成分才不會揮發流失。
營養師許瓊月過去也曾在YouTube頻道「詹姆士官方專屬頻道」中說明，人體有 60 兆個細胞，有一半成分需要油脂，「你吃什麼油，細胞就是什麼形狀。」若烹調方式錯誤或吃進劣油，身體在不知不覺中就會產生慢性發炎反應。為了在食安危機中自保，妙妙與許瓊月共同推薦三種 Omega-9 含量最高、結構最穩定的「安心油品」：分別是橄欖油、苦茶油，以及高油酸的葵花油。購買時千萬別嫌麻煩，翻到背面看清成分標示，才能守護細胞健康。