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▲小煜老師（如圖）直言像郭台銘這樣身分地位的人，身邊肯定有不少保安，甚至對反追蹤、反跟蹤都是一流的高手，如今被狗仔跟拍，讓他懷疑背後動機不單純。（圖／高點電視YT）

郭台銘被狗仔拍到近一年來頻繁與一名年約50歲的「神秘女球友」（謝女）互動曖昧，兩人不僅相約打高爾夫球，且郭董多次以專車接送她至台北舊宅及大溪山莊，新聞曝光後引起熱議。對此，曾擔任過隨扈人員的民俗專家「小煜老師」（陳欽煜），在節目《震震有詞》中質疑郭台銘會被拍「絕對有內鬼」，認為他身邊這麼多隨扈保鑣，怎可能狗仔跟拍一年卻沒人發現，除非是當事人刻意安排。小煜老師曾擔任多年隨扈人員，看了郭台銘與女球友的緋聞，他直言像他這樣身分地位的人，身邊肯定有不少保安，甚至對於反追蹤、反跟蹤都是一流的高手；再加上前往大溪的這些路上，有狗仔跟在後面基本上很容易發現，讓小煜老師不禁懷疑：「一定是有內鬼！」小煜老師認為，當保安發現被拍卻無法阻止只有一種可能，就是相關人士的朋友，「不然你們在打小白球，一個陌生人蹲在那邊看，也太可疑了吧。」推斷其中一定是有很厲害的內鬼，且能掌握郭董打球的行蹤。另外，小煜老師也分享過去的實際案例中，有些是職業小三刻意想要曝光，「她找不到一個理由，所以找狗仔來拍。」並營造成被偷拍的假象，即使保安發現了也無法阻止。這次郭台銘被偷拍引起外界譁然，小煜老師也分享在業界，雇主被拍到可說是大忌，「當狗仔拍到你的雇主，那明天狙擊槍就狙得到你的雇主，所以基本上雇主被拍到，我們都認定為任務失敗，是要被懲罰的。」對於爆料者身分是誰？目前眾說紛紜，有一說法是，由於謝女忍不住向身邊的人高調炫耀「郭董對她很好」而走漏風聲，與女方相識的球友因「實在看不下去」而爆料。但小煜老師卻認為「球友爆料」恐怕是煙霧彈，「為什麼不會是球友（爆料）？原因很簡單，因為他要很了解郭董的行蹤，郭董的球友大多非富即貴，沒事去找狗仔爆料自己的朋友，聽起來也不是很合理的事。」