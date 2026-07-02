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葡萄牙即將迎來對陣克羅埃西亞的世界盃淘汰賽，主帥羅伯特馬丁內斯（Roberto Martinez）在賽前記者會上，面對媒體直球提問「是否會讓貢薩洛拉莫斯（Goncalo Ramos）先發，讓C羅（Cristiano Ronaldo）替補出戰」一事，給出自己對球隊的整體調度方針，但沒有正面回應問題，也正是因為如此讓人感到耐人尋味。馬丁內斯並未正面證實先發名單的調動，但他強調目前陣中21名場上球員都已在世界盃獲得出場時間，所有人皆做好了準備。他特別點名貢薩洛拉莫斯與格德斯（Goncalo Guedes）的備戰狀態十分出色。馬丁內斯表示：「出場分鐘數並不重要，核心是每名球員都隨時能為球隊出力，無論是先發、收官替補還是板凳待命，大家都是一起往前走。」此外，他也解釋貝爾納多席爾瓦（Bernardo Silva）上一輪對哥倫比亞休戰，完全是為了避免身背黃牌的他再次吃牌而影響淘汰賽。C羅雖然已過巔峰期，但仍是葡萄牙的重要球員，本屆賽會的狀況有起伏，外界也關心他的輪換方式。如果他下一場仍是先發，馬丁內斯此時沒有極力強調其地位來穩定軍心是一件很奇怪的事情。談到接下來的對手克羅埃西亞以及多倫多當地的高溫高濕氣候，馬丁內斯顯得信心十足。他指出球隊先前在棕櫚灘的集訓已全程模擬這種嚴苛環境，全隊早已適應時差與氣候。針對克羅埃西亞陣中如斯坦尼西奇（Josip Stanisic）等球員極強的邊路進攻能力，馬丁內斯認為球隊已在小組賽中累積了大量調整經驗，特別是在困難局面下守住防區與展現高強度防守的韌性，這將成為抗衡克羅埃西亞的重要底氣。面對小組賽後部分葡萄牙球迷對球隊的質疑，馬丁內斯力挺球隊的內部凝聚力，強調更衣室內所有人都在主動擔負責任、不找藉口，並透過深度自省來修正短板。他向全國球迷鄭重承諾：「全隊會拿出匹配國民的態度與拚搏精神，帶著民族品格全力打好這場關鍵戰役。我們只專注於贏球，絕不會被外界輿論左右。」