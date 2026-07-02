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▲曾馨瑩（右）曾在採訪中分享與郭台銘（左）的獨特相處方式。（圖／翻攝自曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

75歲鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）近日因被拍到，與一名50歲謝姓女球友互動曖昧，而引發婚外情爭議，而目前他的妻子曾馨瑩都沒有做出任何回應。不過有網友翻出，曾馨瑩曾在2019年的專訪中透露，郭董是吃軟不吃硬的個性，自己通常是配合的角色，但有時候也會有不高興的地方，所以自己想了個方式，就是把委屈用寫的方式，夾在公文夾裡讓郭台銘批，而對方也真的會批，還會寫下總結，意外打造出了夫妻間特別的相處模式。曾馨瑩曾在2019年接受《天下雜誌》的專訪，分享了她與老公郭台銘的相處方式，透露對方是吃軟不吃硬的人，所以自己通常會扮演配合的角色。她表示在討論事情時，會先觀察郭台銘的狀態，看他心情好壞再決定要不要開口，並為避免浪費時間，會只挑重點講。不過曾馨瑩也表示自己雖然個性傳統，甚至學生時期被說過沒個性，但其實有時候也會有自己的想法，不會一直委曲求全，所以也曾跟郭董抱怨，但對方每天工作回家很累，也不喜歡吵架或多說什麼，曾馨瑩也不想直接吵架、又不想憋在心裡變疙瘩，所以就想了一個辦法，因為郭董愛批公文，自己就把委屈或不滿寫下放進公文夾裡給郭董批。郭台銘也真的會批，若曾馨瑩寫了批評的話，對方就會畫線寫說自己沒有那樣想，並寫下總結後簽名。而這也變成夫妻倆獨有的相處模式，曾馨瑩指出用寫的最大好處是可以比較冷靜，不會直接發出怒氣。她也透露相處最重要的就是要溝通，而不是去改變一個人的個性，要找出適合彼此的溝通方式。