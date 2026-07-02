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國民黨主席鄭麗文作風評價兩極，美麗島電子報董事長吳子嘉直呼她是「敗票女王」，市議員秦慧珠也要她別再談習近平跟川普。不過市議員楊植斗今（2）日邀請鄭麗文掃街，試圖破除傳言，但鄭麗文被問到「會不會覺得自己是票房毒藥」，她本來已經要走了，結果特地回頭嗆「民進黨派來的？」似乎相當不爽。鄭麗文今受楊植斗邀請，一同到木柵市場掃街，試圖破除票房毒藥的罵名。她致詞時說，楊植斗是最年輕的市議員，也是最認真、戰鬥力最強，在選區更是最接地氣、服務最周到，在基層大家都非常大拇指，同時也是幫大家把關，並且萬分支持台北市長蔣萬安市政推動。鄭麗文說，這麼年輕的市議員，希望能夠繼續再接再厲、順利的高票連任。今天來到木柵市場，選舉大家就一定要拜託，楊植斗從7月初就開始行走基層。那也希望所有市場做生意的大哥大姐，也能夠生意興隆，大家都能夠走入、支持傳統市場。不過面對媒體詢問，今天是來拜票還是敗票、是票房毒藥嗎？她則沒有回應。只是在進入市場拜票時，媒體再次詢問是否會覺得自己是票房毒藥，她原先是看了幾眼準備繼續往下一攤，隨後特地回頭說「民進黨派來的？」另外，鄭麗文拜票時疑似擋到買菜民眾，有老夫婦氣憤的嗆「我要買東西，我們不能走嗎？你們比較大？共產黨加油」事後更氣憤的向媒體表示「哪有人這個樣，政治人物比較大？這是公共場所，為什麼買菜的人不能來？」更嗆這是「共產黨的作為」。