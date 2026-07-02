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翁履中：北京似在警告美國應對台灣問題節制

翁履中：北京在看美國真正的動作 而非外交辭令

翁履中：台灣對美國過分樂觀 美國一直都在追求利益穩定

翁履中：持續觀察美國對北京是否有所調整

適逢中國共產黨成立105週年，中國外交部昨（1）日公布外交部長王毅前一晚和美國國務卿盧比歐的通話內容，王毅特別提到，台灣問題「牽一髮動全身」，希望美方務必「慎之又慎」，對待涉台事務。對此，旅美學者翁履中認為，北京真正關注的不是美方口頭是否重申一中政策、不支持台獨或維持台海和平，而是具體政策動作，包括對台軍售、官員互動、國會涉台法案與美軍印太部署是否升高。翁履中也強調，未來幾個月應觀察川普政府是否在對台語言、官員互動、軍事部署與外交安排上出現調整；若有，代表川習二會準備可能推進，若沒有，北京這番警告恐成為後續衝突升高的預告。翁履中今發文指出，如果把二月、四月和這一次王毅對盧比歐的談話放在一起看，其實可以很清楚看出北京對美國的訊息正在逐步升級。二月談的是合作，四月談的是風險，這一次講的話，已經接近警告。翁履中認為，北京等於是在對川普政府說：如果九月的川習二會要順利，美方就必須在台灣問題上有所節制。換句話說，台灣已經不只是中美關係中的一個議題，而是北京拿來衡量美方誠意的重要指標。北京現在不是只問美國「你怎麼說」，而是在看美國「你怎麼做」。翁履中提到，美國可以口頭重申一中政策，可以說不支持台灣獨立，也可以說希望台海和平穩定，但北京真正盯的是美國有沒有新的對台軍售、官員互動有沒有升高、國會涉台法案有沒有更往前推、美軍在印太部署有沒有更靠近台海。外交場合的漂亮話，北京當然會聽，但真正算數的，還是政策動作。講白一點，國際政治不是作文比賽，不是形容詞用得越謹慎，對方就一定會放心。翁履中說，這次北京的語氣比幾個月前更有信心，也不是沒有原因。一方面，中美在經貿與稀土供應鏈上恢復部分合作，北京認為自己手上又有了一些談判籌碼；另一方面，美國同時面對中東局勢、安全壓力、財政問題和國內政治消耗，北京自然會判斷，現在是提高談判要價的好時機。然而，翁履中表示，真正值得台灣思考的，不只是北京說了什麼，而是華府會怎麼回應。如果美國認為中國武力犯台成本依然很高，川普的選項不可能只剩下「全面對抗」。降低衝突風險、維持台海穩定，更符合川普認知的美國利益。因此，美方未來很可能一方面透過國會和國防體系持續強化台灣自我防衛能力，但一方面也一定會尋找與北京維持對話的空間，而不是讓兩岸一路走向失控。翁履中認為，這也是台灣最容易過分樂觀的一點。很多人把中美競爭理解成「美國一定支持台灣到底」，但華府真正追求的，其實一直都是符合美國利益的穩定，而不是衝突本身。翁履中強調，北京把台灣視為紅線，美國把台海視為風險管理議題。這兩者之間，未來還有多少談判空間，恐怕才是真正決定九月份川習二會能否成行，也決定川普任期後半段台海局勢是否持續穩定的關鍵。未來幾個月真正值得觀察的，不只是美國是否繼續軍售台灣，而是川普政府是否開始在對台政策的語言、官員互動、軍事部署與外交安排上，出現更多「避免刺激北京」的細微調整。如果有，那代表川習二會的準備工作正在推進；如果美國川普政府沒有明顯的對台灣更低調，北京今天這番話，很可能是未來更多衝突的預告。